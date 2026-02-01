En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Una de las maravillas subterráneas del planeta está en Colombia y lidera el turismo sostenible

Una de las maravillas subterráneas del planeta está en Colombia y lidera el turismo sostenible

Este destino subterráneo en Cundinamarca es una maravilla del mundo y ejemplo de turismo sostenible, cultura viva y conexión con la naturaleza en Colombia.

catedral de sal de Zipaquirá durante Semana Santa.
Cada año cientos de feligreses visitan una de las catedrales más hermosas del país, ubicada en la mina de sal de Zipaquirá.
Foto: Catedral de Sal de Zipaquirá
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad