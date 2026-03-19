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Blu Radio  / Mundo  / Costa Rica cierra embajada en Cuba y dice que hay que limpiar al hemisferio de comunistas

Costa Rica cierra embajada en Cuba y dice que hay que limpiar al hemisferio de comunistas

El presidente Rodrigo Chaves dijo a la prensa que a partir de ahora Costa Rica "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas en que tienen a los habitantes de esa isla hermosa".

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Una mujer toma fotografías frente a la embajada cubana en San José, Costa Rica, el 18 de marzo de 2026. El presidente costarricense Rodrigo Chaves hizo un llamado el 18 de marzo de 2026 para erradicar el comunismo de la región, momentos después de que su gobierno cerrara su embajada en La Habana y también ordenara a los diplomáticos cubanos que se marcharan.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 19 de mar, 2026

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