La actividad sísmica volvió a sentirse con fuerza en Costa Rica durante la madrugada de este lunes 24 de agosto de 2026. Dos sismos registrados con apenas dos minutos de diferencia provocaron alarma entre los habitantes del Gran Área Metropolitana de San José, especialmente en sectores cercanos al cantón de Vázquez de Coronado.El primer movimiento tuvo una magnitud de 5,4 y ocurrió a la 1:37 de la madrugada, hora local, de acuerdo con los reportes de la Red Sismológica Nacional (RSN). El epicentro fue ubicado en Vázquez de Coronado, al noreste de la capital costarricense.La poca profundidad del evento contribuyó a que el temblor fuera percibido con intensidad en diferentes sectores de la zona metropolitana. El sismo tuvo un hipocentro situado a aproximadamente 7 kilómetros de profundidad, una característica que puede aumentar la percepción de los movimientos en superficie.Dos minutos después, a la 1:39 de la madrugada, se produjo un segundo sismo de magnitud 4,8, también asociado con la misma zona. En este caso, la profundidad reportada fue de unos 10 kilómetros, mientras que el punto del movimiento se ubicó aproximadamente a 11 kilómetros de San José.Dos sismos consecutivos en la madrugadaLa proximidad temporal entre ambos movimientos llamó la atención de los habitantes de la capital costarricense. El primer temblor, de magnitud 5,4, fue el de mayor intensidad y estuvo seguido casi inmediatamente por otro movimiento de magnitud 4,8.La Red Sismológica Nacional explicó que ambos eventos estuvieron relacionados con la actividad de una falla local. La ubicación de los epicentros y la escasa profundidad permitieron que las ondas sísmicas fueran percibidas ampliamente en el área metropolitana.El sismólogo de la RSN Lepolt Linkimer señaló que se trató de movimientos cercanos a una falla local y destacó que su carácter superficial explica, en buena medida, la intensidad con la que fueron sentidos por la población.Costa Rica se encuentra en una región con actividad sísmica frecuente, por lo que los especialistas mantienen un monitoreo permanente de los movimientos registrados en el territorio.¿Se reportaron daños por los sismos en Costa Rica?Después de los temblores, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) activó los protocolos correspondientes para evaluar posibles afectaciones en las zonas cercanas al epicentro.Los reportes preliminares señalaron daños menores en algunas estructuras y viviendas, además de desprendimientos de tierra registrados en determinadas vías. Las autoridades adelantaron labores de inspección y limpieza para verificar las condiciones de las carreteras y garantizar la seguridad de quienes transitan por estos sectores.Hasta los informes conocidos tras los movimientos, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas, ni tampoco daños estructurales de gran magnitud asociados con los dos sismos.Las autoridades mantuvieron la vigilancia sobre las zonas afectadas y recomendaron a la población permanecer atenta a los comunicados oficiales.¿Por qué los temblores se sintieron con tanta fuerza?Uno de los factores determinantes para explicar la percepción de los sismos fue su profundidad. Los dos movimientos se produjeron a poca distancia de la superficie, con profundidades aproximadas de 7 y 10 kilómetros.Cuando un terremoto o temblor tiene un hipocentro superficial, la energía sísmica debe recorrer una distancia menor antes de llegar a la superficie. Por esta razón, un movimiento de magnitud moderada puede sentirse con fuerza en las poblaciones ubicadas cerca del epicentro.A esto se suma la proximidad de los eventos a San José y a otros sectores densamente poblados del Gran Área Metropolitana.Linkimer recordó que la actividad sísmica forma parte de las condiciones naturales de Costa Rica y pidió a la ciudadanía mantener la calma, pero también conservar las medidas de prevención necesarias ante futuros movimientos.Actividad sísmica también se registró en ColombiaDurante la misma jornada, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó diferentes movimientos telúricos en el país.Entre ellos estuvo un sismo de magnitud 3,1 registrado en el municipio de Sipí, Chocó, a las 5:20 de la mañana, hora local, según el reporte del organismo.El evento en territorio colombiano fue clasificado como superficial. Su localización fue reportada en las coordenadas aproximadas de 4,65 grados de latitud norte y 76,69 grados de longitud oeste.Este movimiento hizo parte de la actividad sísmica registrada durante las primeras horas del lunes en Colombia, aunque, con la información disponible, no se reportaron afectaciones de consideración relacionadas con este evento.Los organismos sismológicos de Colombia y Costa Rica mantienen sistemas de monitoreo permanente para identificar y caracterizar los movimientos que se producen en sus respectivos territorios.gada el área de Vázquez de Coronado, al noreste de San José, Costa Rica.