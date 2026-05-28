¿Vacaciones en Costa Rica? Siga estas tres recomendaciones infalibles para organizar su viaje

Con la llegada de la temporada de mitad de año, Costa Rica se posiciona como uno de los destinos más codiciados por los viajeros internacionales, especialmente por aquellos que buscan una conexión profunda con la naturaleza y el bienestar.

Según datos recientes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el país ha registrado un hito histórico al recibir 11.302 visitantes por vía aérea entre enero y abril de 2026, lo que representa un crecimiento del 12,2% en comparación con el año anterior.

Para los colombianos, el interés es aún mayor, con un incremento del 20,5% en las llegadas durante el primer trimestre del año.

Heilyn James, representante del ICT, destaca que este flujo responde a una tendencia de consumo más consciente y orientada a experiencias al aire libre.



Ante este panorama, si usted planea visitar la tierra del "Pura Vida", estas son las tres recomendaciones esenciales para que su experiencia sea exitosa.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

1. Gestión inteligente de la moneda y los pagos

Uno de los aspectos que más facilita la estancia en Costa Rica es su flexibilidad financiera. Aunque la moneda oficial es el colón costarricense, el dólar estadounidense es ampliamente aceptado en la mayoría de los establecimientos turísticos.

Publicidad

La recomendación para los viajeros es manejar una combinación de ambas divisas. Mientras que el dólar permite pagar servicios de hotelería y tours con facilidad, contar con colones es ideal para transacciones en comercios locales o fuera de las rutas más transitadas.

Esta dualidad permite que el turista se desplace con mayor tranquilidad y enfoque su energía en disfrutar las actividades.

2. Verificación de requisitos migratorios

Publicidad

Para el mercado colombiano, el proceso de ingreso cuenta con especificaciones claras que deben revisarse con antelación. Actualmente, los colombianos que posean una visa vigente de Estados Unidos, Canadá o del espacio Schengen pueden ingresar a territorio costarricense sin necesidad de trámites adicionales.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

En caso de no contar con dichas visas, es obligatorio realizar el proceso de solicitud de visa de turismo ante el consulado en Bogotá.

Este trámite requiere presentar pasaporte vigente, acreditación de solvencia económica y el itinerario de viaje. Es vital considerar que la alta demanda puede requerir agendar citas con semanas de anticipación, por lo que la planificación previa es la mejor herramienta para evitar contratiempos de último minuto.

3. Diseño de un itinerario centrado en la sostenibilidad

Costa Rica no es solo un destino de playa; es un modelo de conservación donde cerca del 62% del territorio nacional está bajo esquemas de protección natural. Por ello, el tercer consejo es diseñar un itinerario que aproveche esta diversidad.

La oferta del país permite integrar en un solo viaje visitas a volcanes, parques nacionales, bosques y playas.

Según James, el valor diferencial radica en cómo se mezclan la gastronomía local y las tradiciones con el turismo sostenible.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Publicidad

Al planificar su ruta, asegúrese de incluir actividades de bienestar y contacto con la cultura local, factores que definen la propuesta turística integral de la región para este 2026.