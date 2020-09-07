El turismo en Colombia sigue alcanzando niveles de excelencia que captan la atención de la comunidad internacional. En 2026, cinco destacados alojamientos del país han sido reconocidos por la prestigiosa plataforma Tripadvisor dentro del selecto 10% de los hoteles más populares a nivel global.Este galardón, conocido como los premios Travelers' Choice 2026, adquiere un valor excepcional ya que se otorga de manera directa a través de las opiniones y calificaciones compartidas por millones de viajeros de todo el mundo que disfrutaron de estos establecimientos durante el último año.Cinco destinos únicos para añadir a su lista de viajesLos hoteles galardonados demuestran la increíble diversidad geográfica, natural y cultural que Colombia ofrece a los amantes del viaje, abarcando desde paraísos de playa hasta refugios de bienestar y opciones urbanas de gran valor histórico:Corona Island (Islas del Rosario): Un exclusivo rincón caribeño compuesto por tan solo 10 bungalows: este destino destaca por la perfecta armonía entre la sostenibilidad ambiental y el concepto de "lujo descalzo" en medio del Caribe colombiano.Grand Sirenis San Andrés: Un espectacular resort bajo el formato Todo Incluido, ubicado frente al emblemático mar de los siete colores. Es ampliamente reconocido por su completa oferta gastronómica, de entretenimiento y eventos.Sophia Hotel (Cartagena): Situado frente a la Plaza de la Aduana, en pleno corazón del Centro Histórico, este hotel boutique de lujo cautiva a los visitantes, quienes además pueden disfrutar de Urania, considerado uno de los mejores rooftops de la ciudad.Naio Hotel & Villas (Palomino): Un oasis de exclusividad localizado entre la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe. Es el refugio ideal para quienes buscan conectar directamente con la naturaleza, el bienestar y la autenticidad.Santa Catalina Hotel (Cartagena): Ubicado también en la emblemática ciudad amurallada, este hotel boutique fusiona de manera excepcional el encanto de la arquitectura colonial con un sofisticado diseño contemporáneo. Además, es hogar del reconocido rooftop La Cata. ¿Cuál es el secreto detrás de la excelencia hotelera?Detrás de la operación de estas propiedades se encuentra OxoHotel Hospitality Management Group, consorcio que se consolida como el grupo de hospitalidad más grande de Colombia por número de hoteles en operación. Con más de 15 años de trayectoria en el sector, la compañía gestiona actualmente más de 30 hoteles en más de 10 destinos nacionales.Tan solo durante el año 2025, el grupo atendió a más de 1,5 millones de huéspedes, una cifra que demuestra la gran escala y la alta preferencia de sus servicios.