Costa Rica se afianza como destino estratégico para turismo de desconexión en Colombia, ¿por qué?

En un entorno donde el acto de viajar se ha transformado en una decisión consciente y estratégica, el perfil del turista colombiano ha experimentado una evolución notable hacia la organización y la previsión.

De cara a la próxima temporada de vacaciones de mitad de año, los viajeros nacionales están priorizando la calidad de sus experiencias mediante una planificación anticipada, lo que posiciona a destinos que ofrecen un contacto profundo con la biodiversidad, como Costa Rica, en la cima de sus preferencias.



El auge de la planificación estratégica

Según un estudio reciente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el 74 % de los colombianos ahora planifica sus viajes con al menos tres meses de antelación. Esta tendencia no es casualidad; responde a una búsqueda activa de beneficios logísticos y económicos. Al anticiparse, los viajeros aseguran una mayor disponibilidad en vuelos y alojamientos, acceden a tarifas más competitivas y logran diseñar itinerarios personalizados que se ajustan a sus intereses específicos.

Este comportamiento refleja a un consumidor más organizado que entiende que la anticipación reduce el estrés y permite una investigación más profunda del destino, garantizando experiencias que suelen agotarse rápidamente en las temporadas de junio y julio.



Un perfil de viajero que busca bienestar y desconexión

La forma en que el colombiano consume turismo también ha cambiado. Actualmente, las estancias se han prolongado, alcanzando una duración promedio de 12,7 días. Esto demuestra que el viajero busca aprovechar al máximo sus recursos y su tiempo en el destino.

En cuanto a la modalidad de organización, existe una división interesante: mientras que el 49 % sigue optando por paquetes turísticos tradicionales, un significativo 42 % prefiere organizar su viaje de forma independiente



Esta autonomía busca una mayor personalización del viaje, priorizando el bienestar y la desconexión mental. Según Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT, el viajero actual es más estratégico y elige destinos que faciliten pausas largas y reparadoras.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Costa Rica: El escenario ideal para la aventura sostenible

Dentro de este panorama, Costa Rica se consolida como un destino predilecto que se alinea perfectamente con las demandas del mercado colombiano. Su oferta no solo destaca por la riqueza natural y las actividades de aventura, sino por una infraestructura que facilita la planificación previa de itinerarios sostenibles y enfocados en el bienestar.

Costa Rica Foto: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

La propuesta del país centroamericano responde a quienes desean equilibrar la adrenalina de la exploración con momentos de relajación, asegurando que cada detalle, desde el transporte hasta las actividades en la naturaleza, esté estructurado para ofrecer una experiencia significativa y de alto valor.

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En definitiva, la tendencia actual confirma que un buen viaje para el colombiano moderno comienza mucho antes de llegar al aeropuerto, consolidando la planificación como la herramienta esencial para disfrutar de lo mejor del mundo.