Lanzan propuesta para atraer el turismo médico desde el Caribe

Colombia busca consolidarse como uno de los principales destinos de turismo médico y de bienestar en América Latina con el lanzamiento de una nueva iniciativa que integra servicios de salud, conectividad aérea y oferta turística. La aerolínea Wingo y la compañía SURA anunciaron una alianza estratégica orientada a promover viajes de prevención médica desde las islas de Aruba y Curazao hacia distintas ciudades colombianas, en una apuesta por fortalecer este segmento turístico de alto valor agregado.

La propuesta, denominada Health Check-In, consiste en un paquete que combina vuelo, alojamiento y un chequeo médico preventivo en centros de salud de SURA, con el objetivo de facilitar el acceso de viajeros del Caribe a servicios médicos especializados en Colombia.

El nuevo producto turístico está diseñado para ofrecer una experiencia integral que simplifique la logística del viaje y la atención médica. Los viajeros podrán adquirir un paquete que incluye:

• Vuelo internacional

• Alojamiento en hotel

• Chequeo médico ejecutivo preventivo



El programa estará disponible para ciudadanos de Aruba y Curazao y será comercializado a través de la plataforma Wingo Vacations, que agrupa servicios turísticos y de viaje en un solo proceso de reserva.

El chequeo médico consiste en una evaluación preventiva de baja complejidad que incluye varios exámenes y valoraciones médicas, con una duración estimada entre cuatro y seis horas, orientada a ofrecer un diagnóstico general del estado de salud del paciente.

Esta iniciativa refleja cómo la prevención y la articulación entre sectores pueden traducirse en soluciones concretas para las personas. Con esta alianza queremos acercar a más viajeros del Caribe a una experiencia de salud preventiva respaldada por atención médica de calidad, acompañamiento y una propuesta integral que facilita su llegada a Colombia dijo Estefanía Gómez Arias, gerente de la Prestación en SURA Colombia.

Cinco ciudades colombianas recibirán a los pacientes internacionales

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Los viajeros que adquieran el paquete podrán realizar sus chequeos en sedes de SURA ubicadas en cinco ciudades principales del país:

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Estas ciudades, además de su infraestructura médica, cuentan con oferta hotelera y turística que permite combinar el acceso a servicios de salud con actividades de descanso y turismo durante la estancia. El plan contempla una estadía mínima de tres días y dos noches y está dirigido a personas mayores de 18 años. Además, las reservas podrán realizarse con hasta seis meses de anticipación.

Uno de los pilares del proyecto es la conectividad aérea entre el Caribe y Colombia. Para apoyar la iniciativa, Wingo pondrá a disposición más de 163.000 sillas al año en sus rutas entre Aruba y ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. También ofrecerá más de 40.000 sillas anuales en vuelos directos entre Curazao y las ciudades de Bogotá y Medellín.

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Esta capacidad busca facilitar el flujo de viajeros interesados en acceder a servicios de salud preventiva en Colombia, al tiempo que fortalece la relación turística y económica entre el país y el Caribe.

En Wingo creemos que la conectividad no solo abre oportunidades de viaje, sino también nuevas posibilidades de desarrollo para los destinos. Esta alianza nos permite poner a disposición nuestra red y nuestra propuesta de valor para que más viajeros del Caribe accedan a servicios de salud preventiva en Colombia, contribuyendo además al fortalecimiento del turismo médico en el país afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo.

El turismo de bienestar gana terreno en Colombia

El lanzamiento de esta iniciativa se da en un contexto de crecimiento del turismo médico y de bienestar en el país. Datos citados por ProColombia indican que los viajeros internacionales que visitan el país por motivos de bienestar registran un gasto promedio cercano a 1.764 dólares por viaje, una cifra que supera en más del 40 % el gasto de un turista internacional convencional.

La puesta en marcha de esta alianza es un paso fundamental en nuestra estrategia de atraer segmentos turísticos de alto valor que generen un impacto económico real en las regiones. Desde ProColombia, trabajamos de la mano con las aerolíneas para fortalecer la conectividad internacional, pues entendemos que una red aérea sólida es el puente que permite a destinos como Aruba y Curazao acceder a la excelencia de nuestro sistema de salud. Alianzas como esta, que aprovechan la capacidad operativa de Wingo y el prestigio médico de SURA, no solo facilitan la llegada de más viajeros de bienestar, sino que ratifican a Colombia como un destino de servicios de salud de clase mundial, competitivo y profundamente conectado con las necesidades del Caribe afirmó Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Además, este segmento representa aproximadamente 18,7 % del gasto turístico total, lo que evidencia su impacto económico en el sector. En 2025, Colombia recibió más de 250.000 pacientes internacionales, y Aruba y Curazao se han consolidado como uno de los principales mercados emisores para el turismo médico hacia el país.

La alianza entre Wingo y SURA nace inicialmente como un proyecto piloto enfocado en Aruba y Curazao, pero sus promotores consideran que podría ampliarse a otros mercados del Caribe y Centroamérica en el futuro. La iniciativa busca aprovechar el crecimiento de la demanda de servicios de prevención médica, especialmente en áreas como enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, que figuran entre las principales causas de enfermedad en las islas del Caribe.

Con esta estrategia, Colombia pretende reforzar su posicionamiento internacional como un destino competitivo en servicios de salud especializados, turismo de bienestar y atención médica preventiva, integrando la capacidad del sector sanitario con la conectividad aérea y la oferta turística del paí