Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: online y gratis el amistoso previo al Mundial

Antes de emprender camino hacia Estados Unidos, la Selección Colombia, encabeza de Néstor Lorenzo, enfrentará un duelo amistoso frente a Costa Rica para despedirse de su afición y recibir todo el apoyo de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA que iniciará el próximo 11 de junio.

La Tricolor disputará este partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante su público, que tendrá como parte del show a la banda bogotana Morat cantando como parte de la despedida del cuadro colombiano rumbo al Mundial.

Colombia vs. Costa Rica // Fotos: AFP / X @laselecrc_

Colombia vs. Costa Rica EN VIVO: vea el amistoso aquí

El equipo de Blog Deportivo y Gol Caracol, de Blu Radio y Caracol Televisión, respectivamente, tendrá todas las emociones de este duelo amistoso vs. Costa Rica. En ese orden de idea, los hinchas tendrás tres opciones para seguir este duelo EN VIVO:



Radio: la señal de 89.9 FM de Blu Radio tendrá todas las emociones de este choque amistoso.

la señal de 89.9 FM de Blu Radio tendrá todas las emociones de este choque amistoso. YouTube: el equipo de Blog Deportivo tendrá la emisión EN VIVO de este compromiso.

el equipo de Blog Deportivo tendrá la emisión EN VIVO de este compromiso. TV: la señal de Caracol, como es habitual, tendrá toda la transmisión EN VIVO de este amistoso.

También a través del siguiente link podrá seguir este compromiso amistoso: https://www.caracoltv.com/senal-vivo



¿A qué hora juega la Selección Colombia HOY vs. Costa Rica?

A partir de las 6:00 de la tarde de este lunes, 1 de junio, correrá la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el duelo amistoso vs. Costa Rica para este duelo amistoso previo al Mundial.



Posibles alineaciones Colombia vs. Costa Rica