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De La Espriella pide a su homóloga costarricense evaluar posibilidad de eliminar visa a colombianos

El mandatario se reunió en la sede de la Presidencia de Barranquilla con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica.

De La Espriella reunido con su homóloga de Costa Rica.
De La Espriella reunido con su homóloga de Costa Rica.
Foto: Presidencia de la República.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió en la sede de la Presidencia, en Barranquilla, con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. En el encuentro hablaron sobre cooperación para enfrentar el crimen transnacional y también sobre oportunidades comerciales.

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Tras la reunión, el presidente Abelardo De La Espriella le solicitó a la presidenta de Costa Rica evaluar la posibilidad de eliminar la exigencia de visa para los connacionales que viajan a ese país.

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“Entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información de inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica. La presidenta se comprometió a revisar este asunto y, por supuesto, bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos”, dijo De La Espriella.

Los mandatarios aseguraron que la idea es fortalecer el Escudo de las Américas para luchar contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

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“El esfuerzo que el presidente realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica va a recibir a la basura que está limpiando de su patria. Nosotros, como pueblo costarricense, vamos a cerrar nuestras filas para hacer mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posesione en Costa Rica”, dijo Fernández.

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