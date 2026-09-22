Tolima entra en “modo preventivo” tras 278 sismos registrados en menos de 48 horas

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, confirmó 278 movimientos sísmicos en el departamento en menos de 48 horas. Una comisión técnica evalúa las condiciones del suelo en la zona del epicentro y cuatro municipios mantienen la estrategia de Escuela en Casa.

“Yo creo que el Tolima debe estar en modo preventivo por los sismos en este momento. Es una situación que no tiene antecedentes en el país y lo mejor es que tomemos todas las medidas preventivas a que haya lugar”, afirmó Adriana Matiz.

La gobernadora del Tolima hizo el llamado durante una conferencia de prensa realizada este martes 22 de septiembre, en la que confirmó que, entre el 20 y el 22 de septiembre, se habían registrado 278 sismos con ubicación en el departamento, de los cuales 268 tuvieron como referencia a Chaparral, según el balance entregado por la mandataria.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la zona.



Comisión técnica ya se encuentra en Chaparral

Ante la continuidad de los movimientos, la Gobernación convocó de manera extraordinaria al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y determinó el desplazamiento de una comisión técnica hacia Chaparral.

El equipo está integrado por profesionales del Servicio Geológico Colombiano, Cortolima y la Gobernación del Tolima, quienes realizan una visita al sector donde se han concentrado los epicentros para evaluar las condiciones del terreno y la respuesta del suelo.

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La gobernadora explicó que la comisión tiene una finalidad concreta: “Esto con una sola finalidad y esa finalidad es evaluar cómo se encuentra la superficie allí donde ha sido el epicentro de los sismos que hemos tenido en el departamento del Tolima”.

La actividad sísmica en Chaparral comenzó a llamar especialmente la atención de las autoridades desde el domingo 20 de septiembre. El SGC informó que la secuencia estaba por encima del promedio de las últimas semanas y que cinco de los eventos registrados hasta el lunes habían alcanzado magnitudes de 4,0 o superiores.

Los municipios deben activar sus protocolos

La mandataria también pidió a los alcaldes de los 47 municipios del Tolima activar sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, convocar a sus equipos de gobierno y revisar los planes de contingencia.

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“Se activaron los consejos municipales de gestión del riesgo en todos los municipios del departamento y se instó a los alcaldes y alcaldesas para que activaran los equipos de gobierno para revisar y alistar los planes de contingencia y tomar las medidas preventivas a que hubiere lugar”, señaló.

La instrucción incluye mantener informada a la comunidad mediante canales oficiales, identificar posibles puntos de encuentro y reforzar las acciones de prevención.

Escuela en Casa en cuatro municipios

Como medida preventiva, la Gobernación determinó que en Chaparral, Rioblanco, San Antonio y Roncesvalles no se desarrollen clases presenciales durante este martes y, inicialmente, hasta este miércoles.

Los estudiantes continuarán sus actividades mediante la estrategia de Escuela en Casa, con guías, acompañamiento de los docentes y clases virtuales, dependiendo de las condiciones de cada institución.

Matiz explicó que este miércoles se realizará una nueva evaluación para determinar si se mantiene la medida o se retorna a la presencialidad, dependiendo de cómo evolucione la actividad sísmica.

“Mañana tendremos otra reunión (...) para evaluar si esta Escuela en Casa continúa o decidimos volver nuevamente a la presencialidad, de acuerdo, obviamente, con cómo siga la actividad sísmica en el departamento del Tolima”, explicó.

“La gente está viviendo en los andenes”: el temor en Chaparral

Mientras las autoridades activan los protocolos, en Chaparral persiste la preocupación entre las familias que han sentido repetidamente los movimientos.

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Neddy Rodríguez, habitante del municipio, contó a Blu Radio que algunas personas decidieron pasar la noche fuera de sus viviendas ante el temor de nuevos sismos.

“Anoche debí haber grabado y haberle enviado. Usted ya ha visto a la gente viviendo en los andenes, con colchones; otros, con cambuches”, relató Rodríguez al referirse a la situación que se vive en algunos sectores de Chaparral.

El testimonio refleja la preocupación de una comunidad que, aunque hasta el momento no reporta un escenario de desastre generalizado asociado a esta secuencia, permanece en alerta ante la sucesión de movimientos.

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La Gobernación pide mantener la calma, pero prepararse

La gobernadora insistió en que las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y no buscan generar pánico entre la población.

“Esto no es para generar temor, obviamente tampoco para despertar el pánico, sino que simplemente es tomar medidas preventivas”, afirmó.

También recomendó a las familias preparar un kit básico de emergencia que incluya agua, silbato, linterna, tapabocas, botiquín y otros elementos esenciales.

“Hago un llamado a las familias para que, unidas, activemos los mecanismos de prevención y preparemos un kit básico de emergencia, un silbato, una linterna, agua, tapabocas y otros elementos que podamos necesitar, porque prevenir también es cuidar”, señaló.

El llamado ahora es a la prevención

La situación mantiene bajo monitoreo especial al sur del Tolima. El SGC continúa realizando seguimiento a la actividad sísmica y ha señalado que la región presenta fallas geológicas activas y una actividad sísmica que requiere observación permanente.

Por ahora, la instrucción de las autoridades es mantener la calma, consultar únicamente información oficial, revisar las condiciones de las viviendas y activar los protocolos de emergencia cuando sea necesario.

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La frase de la gobernadora resume la nueva postura institucional frente a la situación: “Yo creo que el Tolima debe estar en modo preventivo por los sismos en este momento”.