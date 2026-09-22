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Afinia tiene hasta mediados de octubre para pagar deudas antes de que le corten la luz a usuarios

Este jueves arrancaría una limitación en el mercado mayorista si la filial de EPM no se pone al día. Sin embargo, los hogares aún tendrían servicio.

Afinia, empresa filial de EPM
Afinia, empresa filial de EPM.
Foto: Grem y Afinia
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Si Afinia no consigue cómo pagar las facturas que le debe al sistema eléctrico antes del 14 de octubre, sus clientes se pueden quedar sin electricidad. Estamos hablando de una compañía que atiende a 1,8 millones de clientes en la Costa Caribe.

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Las alertas comenzaron con un anuncio de EPM para sus inversionistas, anunciando que la compañía recibió el aviso de pago de XM, administrador del sistema, sin agregar mayores detalles.

Energía/Afinia.
Energía/Afinia.
Foto: captura de pantalla video suministrado por Afinia.

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¿Qué está pasando?


Fuentes del sector explicaron a Blu Radio que esto se originó en el no pago de la factura de la energía consumida por la empresa durante el mes de agosto y que debió pagarse el pasado 17 de septiembre.

Como el dinero no llegó al vendedor de energía, inició lo que en el sector se conoce como un proceso de limitación de suministro. Ese proceso tiene una fecha de vencimiento el 24 de septiembre, es decir, este jueves. Pero eso no quiere decir que el jueves los clientes de Afinia se vayan a quedar sin electricidad. Quiere decir que el jueves comienza un proceso en el mercado mayorista para evitar que la compañía siga ampliando su exposición a riesgos de mercado y debilitando su posición financiera. La empresa puede seguir gestionando los recursos para pagar las facturas pendientes.

Afinia
cortesía EPM

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¿Cuál es la fecha límite?

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Aproximadamente el 14 de octubre es la fecha límite para que Afinia evite un corte del servicio a sus clientes. Si en esa fecha la compañía no ha pagado sus obligaciones con el sector, se verían obligados, según la regulación actual, a limitar el suministro. No es público quién es el cobrador de esta deuda y tampoco es público el monto total de esos compromisos pendientes.

Este no es el único proceso de limitación de suministro que tiene abierto Afinia. Hay otros 2 procesos de limitación de suministro contra Afinia por no presentar garantías para sus contratos. Esas garantías tienen que estar sobre la mesa antes de que termine la semana o esos procesos seguirán su curso.

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