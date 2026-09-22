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Evacuaron a bomberos que combaten incendio en Boyacá por intensidad de las llamas

Las condiciones climáticas, especialmente el fuerte sol registrado durante la mañana, han dificultado el control de la conflagración.

Labores de control de incendio en Boyacá.
Labores de control de incendio en Boyacá.
Foto: captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

La emergencia por un incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, en Boyacá se agravó este martes, debido a la propagación de las llamas y la aparición de nuevos focos. La situación mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de la zona.

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De acuerdo con el reporte desde el lugar de la emergencia, las llamas avanzaron con mayor intensidad durante la jornada, pese a las labores que se habían desarrollado para contener el incendio durante las primeras horas del día.

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La emergencia se concentra en sectores cercanos a Villa de Leyva, Sáchica y Chíquiza, donde el fuego ha afectado zonas rurales y representa una amenaza para áreas de importancia ambiental.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, ubicado en inmediaciones de la zona afectada por el incendio forestal. La propagación del fuego mantiene la atención de los organismos de emergencia.

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Ante la intensidad de las llamas, se tomó la decisión de evacuar a los bomberos que se encontraban trabajando en el control del incendio. La medida busca evitar que los organismos de socorro queden expuestos a las condiciones generadas por el avance del fuego.

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Desde la zona también se hizo un llamado para disponer de aeronaves que permitan apoyar las labores de control y liquidación de los diferentes focos que continúan activos.

Habitantes de Chíquiza manifestaron su preocupación por la emergencia y pidieron mayor apoyo para enfrentar el incendio. Un campesino de la zona, aseguró que las llamas comenzaron desde el domingo y no han podido ser completamente controladas.

Según el habitante, el fuego ha avanzado por sectores de Villa de Leyva, Sáchica y Chíquiza, mientras campesinos y organismos de emergencia continúan apoyando las labores para evitar que la emergencia siga extendiéndose.

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Las condiciones climáticas, especialmente el fuerte sol registrado durante la mañana, han dificultado el control del incendio. La situación también genera preocupación por su cercanía con el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.

El puesto de mando unificado permanece instalado en el municipio de Chíquiza, desde donde se coordinan las acciones para enfrentar la emergencia y contener los focos que continúan propagándose.

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