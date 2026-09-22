Evacuaron a bomberos que combaten incendio en Boyacá por intensidad de las llamas

La emergencia por un incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, en Boyacá se agravó este martes, debido a la propagación de las llamas y la aparición de nuevos focos. La situación mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de la zona.

De acuerdo con el reporte desde el lugar de la emergencia, las llamas avanzaron con mayor intensidad durante la jornada, pese a las labores que se habían desarrollado para contener el incendio durante las primeras horas del día.

La emergencia se concentra en sectores cercanos a Villa de Leyva, Sáchica y Chíquiza, donde el fuego ha afectado zonas rurales y representa una amenaza para áreas de importancia ambiental.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, ubicado en inmediaciones de la zona afectada por el incendio forestal. La propagación del fuego mantiene la atención de los organismos de emergencia.

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Ante la intensidad de las llamas, se tomó la decisión de evacuar a los bomberos que se encontraban trabajando en el control del incendio. La medida busca evitar que los organismos de socorro queden expuestos a las condiciones generadas por el avance del fuego.

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Desde la zona también se hizo un llamado para disponer de aeronaves que permitan apoyar las labores de control y liquidación de los diferentes focos que continúan activos.

Habitantes de Chíquiza manifestaron su preocupación por la emergencia y pidieron mayor apoyo para enfrentar el incendio. Un campesino de la zona, aseguró que las llamas comenzaron desde el domingo y no han podido ser completamente controladas.

Según el habitante, el fuego ha avanzado por sectores de Villa de Leyva, Sáchica y Chíquiza, mientras campesinos y organismos de emergencia continúan apoyando las labores para evitar que la emergencia siga extendiéndose.

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Las condiciones climáticas, especialmente el fuerte sol registrado durante la mañana, han dificultado el control del incendio. La situación también genera preocupación por su cercanía con el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.

El puesto de mando unificado permanece instalado en el municipio de Chíquiza, desde donde se coordinan las acciones para enfrentar la emergencia y contener los focos que continúan propagándose.