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Alias ‘Cholo’: el perfil criminal del segundo cabecilla de las ACSN abatido en operativo policial

José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias ‘Cholo’ o ‘Comando 86’, era señalado como segundo cabecilla y cabecilla militar de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Alias ‘Cholo’: el perfil criminal del segundo cabecilla de las ACSN.
Alias ‘Cholo’_ el perfil criminal del segundo cabecilla de las ACSN. Suministrada.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, era considerado por las autoridades como uno de los hombres con mayor responsabilidad dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura también conocida como ‘Los Pachenca’.

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De acuerdo con el perfil criminal elaborado por organismos de inteligencia, Pérez Villanueva tenía 43 años, había cursado estudios hasta primaria y llevaba aproximadamente ocho años dentro de la organización. En la estructura ocupaba los cargos de segundo cabecilla y cabecilla militar, desde los cuales habría tenido responsabilidades relacionadas con las operaciones armadas y el funcionamiento criminal de la organización.

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Entre las funciones que le atribuían las autoridades estaban la coordinación para el transporte de droga, el reclutamiento, el proselitismo y la dinamización de confrontaciones armadas. El perfil también señala que tenía responsabilidad sobre actividades encaminadas a mantener el control territorial, los corredores de movilidad y las rutas utilizadas para el narcotráfico.

Su zona de influencia se concentraba principalmente en el departamento del Magdalena, especialmente en el área rural de Santa Marta. Desde allí, según el documento, la estructura buscaba conservar el dominio sobre territorios estratégicos y corredores empleados para sus actividades ilegales.

El expediente de inteligencia registra además 18 números únicos de noticia criminal relacionados con investigaciones por diferentes conductas delictivas. Entre los delitos mencionados aparecen narcotráfico, contrabando, extorsión y secuestro. Asimismo, el perfil lo señala en una investigación relacionada con la muerte del capitán de la Policía Luis Felipe Ramírez Perdomo.

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La trayectoria de alias ‘Cholo’ tuvo además un episodio particular en 2024, según el perfil, fue suspendida su orden de captura y fue nombrado delegado en los diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional y las ACSN. Posteriormente, en 2025, fue designado oficialmente como negociador dentro del marco de la política de Paz Total.

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Este historial convirtió a alias ‘Cholo’ en uno de los objetivos de las autoridades. Su trayectoria terminó durante un operativo contra las ACSN desarrollado en el área de influencia de la organización.

En medio de la acción armada, Pérez Villanueva murió junto con otros integrantes de la estructura. El procedimiento también dejó personas capturadas y permitió la incautación de material de guerra, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades.

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