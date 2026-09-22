Así fue el operativo contra las ACSN en el que cayó alias ‘Cholo’: ‘Pinocho’ habría escapado herido

El operativo de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, la Fiscalía y la Fuerza Aérea, terminó con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, segundo cabecilla y uno de los principales responsables de las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

De acuerdo con información de inteligencia, los integrantes de la organización se reunían en la zona de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta, para tratar asuntos relacionados con las finanzas criminales. La ubicación exacta habría sido establecida después de tres meses de labores de inteligencia.

La operación comenzó hacia las 2:45 de la tarde del 21 de septiembre y los enfrentamientos se extendieron hasta aproximadamente las 5:30 p. m. En la acción participaron tres helicópteros UH-60 Black Hawk de la Policía y dos aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea, mientras los Comandos Jungla ingresaron al área para realizar el procedimiento.

Entre los neutralizados también estaría alias ‘Patilizo’, señalado como tercer cabecilla de las ACSN y jefe del Bloque Cóndor de la Sierra. Además, fue reportada la muerte de alias ‘Comando 57’ o ‘Pollo’, quien sería jefe de seguridad de ‘Cholo’ y habría ocupado diferentes cargos de mando dentro de la organización.



Uno de los datos que ahora es materia de verificación es la situación de Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’, señalado como máximo cabecilla de las ACSN. De acuerdo con información de inteligencia, ‘Pinocho’ estaba en la zona y habría resultado herido durante los enfrentamientos y su hijo murió en el mismo operativo.

Alias 'Cholo' Foto: suministrada

Las autoridades también investigan la quema de buses sobre la Troncal del Caribe, registrada después del operativo. Según la información conocida, estos vehículos habrían sido incinerados con el propósito de bloquear las vías y facilitar la extracción de ‘Pinocho’ de la zona.

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El balance oficial reportado hasta ahora señala siete integrantes de las ACSN neutralizados y tres capturados. Entre los detenidos están Johan Manuel Medina Larios, Carlos Enrique Carrascal Rodríguez y Jesús Manuel Borja Jiménez, quienes, según el reporte, portaban armas largas y vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

En el lugar fueron incautadas 16 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett calibre con capacidad de derribar helicópteros, diez fusiles, tres lanzagranadas y dos pistolas. También fueron encontrados 4.341 cartuchos de diferentes calibres y 14 granadas, además de proveedores para fusiles Barrett y armas calibre 5.56.

Alias ‘Cholo’ llevaba más de 15 años de trayectoria criminal, según el prontuario entregado por las autoridades. Habría iniciado como jefe de sicarios del Clan del Golfo, posteriormente pasó a las estructuras conocidas como ‘Los Pachenca’ y llegó a convertirse en segundo cabecilla y financiero de las ACSN, además de ser señalado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

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La Policía y la Fiscalía avanzan ahora en la identificación plena de los cuerpos y en la verificación de la situación de los demás integrantes de la estructura que participaron en los enfrentamientos.