Más de 200 sismos sacuden a Tolima en 48 horas: Mañanas Blu, 22 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 22 de septiembre de 2026:



María Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena, aseguró que no hay un paro armado en el departamento y que fue restablecido el tránsito por la Troncal del Caribe después de los bloqueos registrados tras una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada . Confirmó siete integrantes muertos, entre ellos alias 'Cholo' , mientras las autoridades verifican si el operativo dejó más bajas.

y que fue restablecido el tránsito por la Troncal del Caribe después de los bloqueos registrados tras una operación contra las . Confirmó siete integrantes muertos, entre ellos , mientras las autoridades verifican si el operativo dejó más bajas. Mónica Arcila, directora técnica encargada de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano , explicó que en 48 horas se habían localizado más de 200 sismos de magnitud igual o superior a 2 en Chaparral, Tolima , diez de ellos de magnitud 4 o más. Señaló que el enjambre podría estar relacionado con cambios de esfuerzo producidos por el terremoto del 10 de agosto , aunque reiteró que los sismos no pueden predecirse .

, explicó que en , diez de ellos de magnitud 4 o más. Señaló que el enjambre podría estar relacionado con cambios de esfuerzo producidos por el , aunque reiteró que . Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su bancada está dispuesta a negociar el Presupuesto General de 2027 , pero pidió al Gobierno explicar cuáles serán sus prioridades de inversión y entregar detalles de la anunciada ley de ajuste fiscal. También expresó su expectativa de que el presupuesto no tenga que ser expedido por decreto y señaló que los recursos adicionales previstos para salud serían insuficientes frente a las necesidades del sector.

, pero pidió al Gobierno explicar cuáles serán sus prioridades de inversión y entregar detalles de la anunciada ley de ajuste fiscal. También expresó su expectativa de que el presupuesto no tenga que ser expedido por decreto y señaló que los recursos adicionales previstos para salud serían insuficientes frente a las necesidades del sector. Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, respaldó el plan de choque para atender pacientes con enfermedades de mayor riesgo, pero advirtió que los $2 billones anunciados no solucionan los problemas financieros cotidianos del sistema de salud . Explicó que los recursos estarán focalizados en patologías y prestadores específicos, mientras continúan las dificultades para atender al resto de pacientes.

. Explicó que los recursos estarán focalizados en patologías y prestadores específicos, mientras continúan las dificultades para atender al resto de pacientes. Javier de la Cuadra, rescatista y voluntario, advirtió que el incendio de Villa de Leyva avanzaba hacia sectores de Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, donde existen bosques nativos, fauna y familias campesinas en riesgo . Cuestionó la demora inicial del apoyo aéreo y pidió aumentar la disponibilidad de helicópteros y otros recursos para evitar una mayor propagación de las llamas.

. Cuestionó la demora inicial del apoyo aéreo y pidió aumentar la disponibilidad de helicópteros y otros recursos para evitar una mayor propagación de las llamas. Francisco José Chaux, vicecontralor general, informó que la Contraloría asumirá un seguimiento permanente sobre la primera línea del Metro de Bogotá tras detectar retrasos en varios componentes: 19,24 % en estaciones y accesos, 18,58 % en sistemas y equipos y 52,34 % en malla vial y espacio público . Aclaró que esto no significa que el Metro vaya a incumplir su fecha de entrada en operación, pero advirtió que una acumulación de retrasos sí podría convertirse en un riesgo para marzo de 2028.

. Aclaró que esto no significa que el Metro vaya a incumplir su fecha de entrada en operación, pero advirtió que una acumulación de retrasos sí podría convertirse en un riesgo para marzo de 2028. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, destacó que durante el segundo trimestre del año se registraron cerca de 223 millones de transacciones digitales, un crecimiento cercano al 31 %. Explicó que el valor promedio de compra bajó a unos $170.000, señal de que cada vez más colombianos utilizan internet para compras cotidianas, aunque el comercio electrónico todavía representa una proporción reducida del comercio minorista nacional.

Explicó que el valor promedio de compra bajó a unos $170.000, señal de que cada vez más colombianos utilizan internet para compras cotidianas, aunque el comercio electrónico todavía representa una proporción reducida del comercio minorista nacional. Edgar Miguel Cardona, vicepresidente de Operaciones de Sencia, respondió a la polémica por la final femenina de Santa Fe y aseguró que el concierto de BTS en El Campín estaba programado desde meses atrás y que la comisión de fútbol había sido informada con anticipación de que esa fecha no estaría disponible . Señaló que intentaron modificar los tiempos del montaje, pero la producción internacional del espectáculo no permitió mover la programación.

. Señaló que intentaron modificar los tiempos del montaje, pero la producción internacional del espectáculo no permitió mover la programación. Juan Pablo Guanipa, dirigente de la oposición venezolana, dijo que espera que Venezuela pueda celebrar elecciones presidenciales en 2027 y aseguró que la oposición busca que el actual período de transición concluya con nuevas autoridades electorales e instituciones que permitan unos comicios competitivos . También describió la actual influencia de Estados Unidos sobre Venezuela como una situación temporal que, según él, debería terminar con la institucionalización del país.

. También describió la actual influencia de Estados Unidos sobre Venezuela como una situación temporal que, según él, debería terminar con la institucionalización del país. Greisy Díaz, gerente de Marca y Endomarketing de Sodimac, presentó una campaña para promover el uso diario de protector solar entre trabajadores de construcción, luego de identificar que una alta proporción permanece varias horas expuesta al sol sin protección. La iniciativa contempla entregar más de 12.000 muestras, realizar capacitaciones en obras y ofrecer contenidos sobre prevención y cuidado de la piel.

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