“$2 billones del plan de choque atienden patologías urgentes; no resuelven el día a día”: IPS

El plan de choque anunciado por el Gobierno para atender la crisis del sistema de salud busca destrabar la atención de más de un millón de pacientes que tienen procedimientos, medicamentos o consultas pendientes. Sin embargo, para el gremio de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la medida representa una intervención focalizada que no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el sector.

Jorge Toro, director ejecutivo de la Unión de IPS, explicó en entrevista con Mañanas Blu que el sector está dispuesto a participar en la estrategia, pero señaló que se requiere flujo de recursos para que clínicas, hospitales, proveedores de medicamentos y demás actores puedan responder a las necesidades de los pacientes.

“Esto es atender la crisis, pero el día a día continúa”

Uno de los principales cuestionamientos de Toro tiene que ver con el alcance del plan. Según explicó, los recursos estarán destinados a una población específica y a determinadas patologías consideradas prioritarias por el Gobierno: “Esto es atender la crisis, pero el día a día continúa”, afirmó el dirigente gremial durante la entrevista.

Toro explicó que existen pacientes que no necesariamente hacen parte de las patologías priorizadas en la primera fase, pero que también necesitan atención médica, medicamentos o procedimientos: “Hay muchos pacientes que no son de patologías vitales, que efectivamente requieren atención inmediata y que todavía tienen lista de espera una consulta, todavía tienen en lista de espera un medicamento”, señaló.



El Gobierno anunció que la primera fase del plan estará enfocada en pacientes con riesgo vital o con posibilidad de pérdida irreversible de respuesta terapéutica. Entre ellos están personas trasplantadas, pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, diabetes insulinodependiente y VIH.

Gremio de IPS dice que los recursos no cubren toda la cartera

Durante la entrevista, Toro también fue consultado sobre los cerca de 2 billones de pesos que serían destinados al plan de choque y si estos recursos serían suficientes para atender las necesidades del sistema. Su respuesta fue contundente: “No, obviamente que no. La cartera de nosotros es superior a ese valor”.

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El director de la Unión de IPS aclaró, sin embargo, que la estrategia no pretende cubrir toda la deuda del sistema, sino focalizar los recursos en una red específica de prestadores y en pacientes con determinadas enfermedades: “Aquí no podemos pensar que la plata va a ser para toda la red prestadora y para todas las patologías”, explicó.

El plan busca atender a más de un millón de pacientes

De acuerdo con la información presentada durante el programa, el Gobierno identificó 1.096.196 pacientes con medicamentos, cirugías, consultas o procedimientos pendientes.

Para atender esta situación se contempla un mecanismo de compra de cartera a través de la ADRES, con el propósito de inyectar liquidez al sistema y facilitar el pago de servicios de salud. Toro explicó que el mecanismo puede contribuir a resolver las atenciones prioritarias, pero insistió en que el problema financiero del sistema va más allá de esta intervención.

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“Esto se llama plan de choque. Es un plan de intervención para patologías crónicas y pacientes que sí o sí requieren una atención”, afirmó.

