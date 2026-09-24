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Así quedo la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras empate entre Nacional y Millonarios

Verdolagas y embajadores empataron en el Atanasio Girardot (1-1) por lo que no hubo muchos cambios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional vs. Millonarios (6).jpg
Atlético Nacional vs. Millonarios //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Finalizó otra jornada del fútbol profesional colombiano con el esperado choque entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay. El duelo, que se disputó en el Atanasio Girardot, terminó en un flojo 1-1 en donde el protagonismo se lo llevó los errores individuales de cada equipo.

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Este partido correspondió a la fecha 12 de este segundo semestre del 2026, la cual arrancó el pasado martes, 22 de septiembre, y que irá hasta el domingo 27 con el compromiso entre Fortaleza y Tolima en Bogotá.

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Primero Cali logró la victoria 1-0 en su visita a El Campín frente a Independiente Santa Fe; luego América de Cali sumó tres puntos, también de 1-0, frente a Águilas Doradas.

El liderato sigue en manos de América de Cali con 24 unidades, seguido por Millonarios (20), Atlético Nacional (19), Medellín (18), Deportivo Cali (18).

Es importante tener en cuenta que todos los equipos no tienen la misma cantidad de partidos, por ende, el orden podría modificarse en cualquier momento con nuevos resultados que se den en los próximos días. Por ejemplo, Nacional tiene tres partidos menos que América.

Atlético Nacional vs. Millonarios (7).jpg
Foto: Atlético Nacional

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

  • América — 24 puntos
  • Millonarios — 20 puntos
  • Atlético Nacional — 19 puntos
  • Medellín — 19 puntos
  • Deportivo Cali — 18 puntos
  • Bucaramanga — 17 puntos
  • Tolima — 17 puntos
  • Santa Fe — 16 puntos
  • Llaneros — 14 puntos
  • Once Caldas — 12 puntos
  • Águilas Doradas — 11 puntos
  • Internacional de Bogotá — 11 puntos
  • Cúcuta — 9 puntos
  • Fortaleza — 8 puntos
  • Pasto — 8 puntos
  • Alianza — 8 puntos
  • Boyacá Chicó — 8 puntos
  • Deportivo Pereira — 7 puntos
  • Jaguares — 7 puntos
  • Junior — 6 puntos
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