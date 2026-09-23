Atlético Nacional confirma lista de convocados vs. Millonarios: ¿está James?

A 24 horas de un nuevo clásico, Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Millonarios por la Liga BetPlay en una nueva fecha de la Liga BetPlay. La gran duda para este partido era si estaría o no James Rodríguez, pues según Lucas González, no se encontraba al 100 %, sin embargo, el '10' fue anunciado para el duelo.

Lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios

Arqueros

34. Franco Armani

25. Luis Marquínez

Defensas

3. Néider Parra

16. William Tesillo

15. Andrés Reyes

4. César Haydar

6. Andrés Román

27. Yeicar Perlaza

20. Milton Casco

Volantes

80. Juan Manuel Zapata

22. Elías Cabrera

26. Filipe Marín

31. Xavi Ríos

23. James Rodríguez

Delanteros

17. Cristian Arango

30. Kevin Parra

7. Marlos Moreno

29. Andrés Sarmiento

99. Ian Poveda

24. Juan José Rosa

James Rodríguez // Foto: X @nacionaloficial

¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios?

Este duelo por la Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se espera el estadio totalmente lleno para el compromiso entre verdolagas y embajadores.

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas verdolagas como embajadores, podrán seguir EN VIVO, online y gratis este duelo por la Liga BetPlay a través de la señal 89.9FM y el canal de YouTube en la noche de este 24 de septiembre.



Millonarios vs. Atlético Nacional en Sudamericana // Foto: suministrada por Nacional

Así está el historial entre Atlético Nacional y Millonarios

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El primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 al conjunto capitalino.

Desde entonces, Millonarios mantiene ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.

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En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.