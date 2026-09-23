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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional confirma lista de convocados vs. Millonarios: ¿está James?

Atlético Nacional confirma lista de convocados vs. Millonarios: ¿está James?

El cuadro verdolaga tiene todo listo para enfrentar a Millonarios por la Liga BetPlay en Medellín y confirmó los futbolistas que estarán presentes en el duelo.

James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
Foto: captura de video Atlético Nacional
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

A 24 horas de un nuevo clásico, Atlético Nacional confirmó la lista de convocados para enfrentar a Millonarios por la Liga BetPlay en una nueva fecha de la Liga BetPlay. La gran duda para este partido era si estaría o no James Rodríguez, pues según Lucas González, no se encontraba al 100 %, sin embargo, el '10' fue anunciado para el duelo.

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Lista de convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios

Arqueros

  • 34. Franco Armani
  • 25. Luis Marquínez

Defensas

  • 3. Néider Parra
  • 16. William Tesillo
  • 15. Andrés Reyes
  • 4. César Haydar
  • 6. Andrés Román
  • 27. Yeicar Perlaza
  • 20. Milton Casco

Volantes

  • 80. Juan Manuel Zapata
  • 22. Elías Cabrera
  • 26. Filipe Marín
  • 31. Xavi Ríos
  • 23. James Rodríguez

Delanteros

  • 17. Cristian Arango
  • 30. Kevin Parra
  • 7. Marlos Moreno
  • 29. Andrés Sarmiento
  • 99. Ian Poveda
  • 24. Juan José Rosa
James Rodríguez (5).jpg
James Rodríguez //
Foto: X @nacionaloficial

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¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el duelo Atlético Nacional vs. Millonarios?

Este duelo por la Liga BetPlay se llevará a cabo este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Se espera el estadio totalmente lleno para el compromiso entre verdolagas y embajadores.

Gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas verdolagas como embajadores, podrán seguir EN VIVO, online y gratis este duelo por la Liga BetPlay a través de la señal 89.9FM y el canal de YouTube en la noche de este 24 de septiembre.

Millonarios vs. Atlético Nacional en Sudamericana
Millonarios vs. Atlético Nacional en Sudamericana //
Foto: suministrada por Nacional

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Así está el historial entre Atlético Nacional y Millonarios

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El primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 al conjunto capitalino.

Desde entonces, Millonarios mantiene ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.

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En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.

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