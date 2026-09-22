En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez no estaría en duelo vs. Millonarios: ¿cuál sería la razón?

James Rodríguez no estaría en duelo vs. Millonarios: ¿cuál sería la razón?

Pese a que los hinchas esperan ver al '10' en el duelo vs. Millonarios, el técnico verdolaga dio informació no tan alentadora en Blu Radio sobre su presencia en este clásico.

James Rodríguez (5).jpg
James Rodríguez //
Foto: X @nacionaloficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Medellín está lista para recibir un clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay. El Atanasio Girardot espera recibir más de 40.000 aficionados para este duelo que centra la atención en James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, los dos fichajes estelares de estos clubes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

No obstante, en conversación con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, no se mostró tan optimista de que el ‘10’ pueda estar presente en el duelo y dijo que dependerá más de lo que pueda suceder antes de dar la lista de convocados para este compromiso.

Últimas noticias

Futbolistas del América de Cali.jpg
Fútbol Colombiano

¿Futbolistas de este equipo del FPC habrían amenazado con no entrenar por falta de pagos?

Lucas González y James Rodríguez.
Fútbol Colombiano

Lucas González habló de James Rodríguez y reveló qué espera del '10' en Atlético Nacional

“Tengo alguna duda todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado ciento por ciento. Si se siente bien, estará”, dijo el técnico del cuadro verdolaga, preocupando a los hinchas que esperaban verlo en este partido.

Lucas González y James Rodríguez.
Lucas González y James Rodríguez. Foto @nacionaloficial

Pero aseguró que desde su llegada ha notado al 100 % su calidad, en especial porque ha mostrado toda la actitud de querer aportar al equipo y potenciar a todos sus compañeros, por lo que se siente “afortunado” de tenerlo en su plantel con la gran experiencia que tiene.

“En condición física está bien desde el punto de vista de estar muy bien en su peso, en su porcentaje de grasa muy bajo. Es uno de los jugadores que menos porcentaje de grasa tiene del equipo (…) Los jugadores buenos tienen que jugar. Ahora, solamente puedes jugar con 11, y un jugador bueno no es solamente el que te ayuda a hacer goles. Porque para ganar partidos de fútbol tienes que marcar un gol más que el oponente”, dijo.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Hasta ahora, Rodríguez solo ha disputado dos partidos -sin titularidad- con la camiseta verdolaga y muchos esperan que pueda ser titular en este clásico vs. Millonarios por la Liga BetPlay.

Publicidad

Relacionados

James Rodríguez

Atlético Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad