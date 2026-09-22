James Rodríguez no estaría en duelo vs. Millonarios: ¿cuál sería la razón?

Medellín está lista para recibir un clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay. El Atanasio Girardot espera recibir más de 40.000 aficionados para este duelo que centra la atención en James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, los dos fichajes estelares de estos clubes.

No obstante, en conversación con Blog Deportivo de Blu Radio, el técnico de Atlético Nacional, Lucas González, no se mostró tan optimista de que el ‘10’ pueda estar presente en el duelo y dijo que dependerá más de lo que pueda suceder antes de dar la lista de convocados para este compromiso.

“Tengo alguna duda todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud, no sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado ciento por ciento. Si se siente bien, estará”, dijo el técnico del cuadro verdolaga, preocupando a los hinchas que esperaban verlo en este partido.

Lucas González y James Rodríguez. Foto @nacionaloficial

Pero aseguró que desde su llegada ha notado al 100 % su calidad, en especial porque ha mostrado toda la actitud de querer aportar al equipo y potenciar a todos sus compañeros, por lo que se siente “afortunado” de tenerlo en su plantel con la gran experiencia que tiene.



“En condición física está bien desde el punto de vista de estar muy bien en su peso, en su porcentaje de grasa muy bajo. Es uno de los jugadores que menos porcentaje de grasa tiene del equipo (…) Los jugadores buenos tienen que jugar. Ahora, solamente puedes jugar con 11, y un jugador bueno no es solamente el que te ayuda a hacer goles. Porque para ganar partidos de fútbol tienes que marcar un gol más que el oponente”, dijo.

Hasta ahora, Rodríguez solo ha disputado dos partidos -sin titularidad- con la camiseta verdolaga y muchos esperan que pueda ser titular en este clásico vs. Millonarios por la Liga BetPlay.