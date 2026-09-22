Lucas González habló de James Rodríguez y reveló qué espera del '10' en Atlético Nacional

El técnico de Atlético Nacional, Lucas González, habló en Blog Deportivo sobre la llegada de James Rodríguez al equipo y explicó cómo ha manejado sus primeros minutos, teniendo en cuenta el periodo que llevaba sin competir. El entrenador también se refirió a las responsabilidades que tendrá el futbolista cuando Nacional no tenga la pelota.

“Estoy muy contento de que James haya venido a formar parte de este gran equipo que estamos construyendo. Él es un gran jugador de equipo. Lógicamente, su carrera la ha construido porque marca diferencia cuando tiene la pelota en los pies”, dijo González.

El entrenador precisó que el mediocampista también deberá aportar en fase defensiva, aunque señaló que sus características son diferentes a las de otros futbolistas de la plantilla.

“Sin ninguna duda va a ser un jugador que también nos va a ayudar en el momento que no tengamos la pelota. Por características naturales no va a tener el mismo comportamiento para recuperar el balón que otros jugadores como Pipe Marín”, destacó.



¿Cómo está James Rodríguez físicamente?

González explicó que James todavía necesita recuperar ritmo de competencia y entrenamiento después del periodo que llevaba sin disputar partidos. Según el técnico, el futbolista se encuentra bien desde el punto de vista físico.

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“En condición física está bien desde el punto de vista de estar muy bien en su peso, en su porcentaje de grasa muy bajo. Es uno de los jugadores que menos porcentaje de grasa tiene del equipo”, mencionó.

El entrenador agregó que el objetivo es llevar progresivamente los minutos de James. El plan contemplaba entre 20 y 30 minutos en su primer partido, entre 30 y 45 en el segundo, hasta llegar progresivamente a una mayor cantidad de tiempo en cancha.

James, Cardona y las combinaciones en Atlético Nacional

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Sobre la convivencia de James Rodríguez con otros jugadores creativos como Edwin Cardona y Rengifo, González explicó que analiza distintas combinaciones para determinar cómo responde el equipo.

“Los jugadores buenos tienen que jugar. Ahora, solamente puedes jugar con 11, y un jugador bueno no es solamente el que te ayuda a hacer goles. Porque para ganar partidos de fútbol tienes que marcar un gol más que el oponente”, precisó.

El técnico también explicó que las rotaciones están relacionadas con la acumulación de minutos y con los experimentos que realiza para conocer el comportamiento colectivo del equipo.

“Más que reemplazar a uno por otro, lo que intentamos ver es cómo se comportan los jugadores cuando juegan juntos. Si somos capaces de encontrar y acertar ahí, vamos a tener la posibilidad de tener prácticamente dos equipos que pueden competir”, señaló González.

Lucas González y su relación con James Rodríguez

El entrenador contó que conoce personalmente a James desde cuando el futbolista estaba en el Rayo Vallecano y que ambos han mantenido contacto desde entonces.

González relató que, cuando surgió la posibilidad de que James llegará a Atlético Nacional, expresó su opinión favorable y posteriormente habló directamente con el jugador.

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“A veces el jugador más importante de la historia de Colombia, el más importante de la historia de nuestra selección, y poder contar con él es un privilegio. Así que después hablé con él. Intenté convencerle y afortunadamente por eso está con nosotros”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: