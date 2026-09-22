Derechos del fútbol colombiano: anticipo de un millón de dólares, VAR y más

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano entraron en una nueva etapa de discusión luego de que se conocieran detalles de la propuesta presentada por Go Sports, empresa vinculada a Mauricio Correa. La oferta contempla un contrato de siete años, un anticipo de un millón de dólares para cada club y la inclusión del VAR, entre otras condiciones.

Actualmente, Win Sports paga 65 millones de dólares anuales por un contrato de cuatro años. De acuerdo con la información revelada por Fabio Poveda en Blog Deportivo, esos recursos se distribuyen con un 15 % para la Dimayor, mientras el porcentaje restante se reparte entre los clubes de categoría A y B. En medio de la negociación también aparece el denominado G8, cuyos integrantes cuestionan el actual sistema de distribución de los ingresos.

Uno de los puntos de discusión está relacionado con la condición de los clubes como socios de clase A. Según lo explicado en Blog, un equipo que permanece tres años consecutivos en la primera división adquiere esa condición, lo que modifica el reparto de los recursos entre los clubes. Desde ese grupo se plantea revisar qué ocurre con los derechos cuando un equipo desciende y permanece durante varios años en la segunda división.

La nueva propuesta elevaría el valor de los derechos hasta una cifra cercana a los 90 millones de dólares anuales y tendría una duración inicial hasta diciembre de 2033. Además, Go Sports ofrecería un millón de dólares a cada uno de los clubes como bono de bienvenida o anticipo por la firma del contrato. Ese dinero, según la información entregada en el programa, posteriormente se descontaría de los recursos que le corresponderían a cada institución.



Incluirían al VAR

Otro de los elementos incluidos en la propuesta es la operación del VAR. La oferta contempla la transmisión de los partidos de primera y segunda división, además de otras competencias como la copa, la Superliga y el fútbol femenino, junto con el manejo de la herramienta tecnológica utilizada para revisar jugadas polémicas.



La inclusión del VAR también puso sobre la mesa las dificultades que presentan algunos estadios del país para garantizar las condiciones técnicas necesarias.

La propuesta de Go Sports cuenta, de acuerdo con la información revelada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, con el respaldo económico de un banco de Panamá. Sin embargo, las garantías presentadas hasta el momento cubrirían algo más del 50 % del valor total de la oferta. La empresa tendría previsto presentar respaldos adicionales durante las próximas semanas, antes de que se cumpla el plazo de dos meses que tendría Win Sports para igualar la propuesta.

Publicidad

La negociación mantiene abierta la discusión sobre el futuro de los derechos del fútbol colombiano, tanto por el valor económico del nuevo contrato como por el modelo de distribución entre los clubes.