Revelan el acuerdo parcial entre Dimayor y clubes por los derechos de TV

Luego de que Atlético Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Cali, Independiente Medellín y América de Cali se pronunciaran en conjunto en contra de la Dimayor por la manera en que se maneja la repartición de dinero por derechos de televisión en la Liga BetPlay, en Bogotá se llevó a cabo una asamblea extraordinaria para tratar el tema y llegar a un acuerdo parcial sobre el futuro de esta situación.

"En el marco de la Asamblea, los clubes intercambiaron diferentes puntos de vista sobre este modelo, en un ejercicio que hace parte de la autonomía y la gobernanza de la DIMAYOR. Como resultado de la discusión, se acordó que la revisión del esquema de distribución de los ingresos se desarrollará de manera conjunta con los 36 clubes afiliados, una vez concluya el proceso de evaluación de las ofertas presentadas para la asignación de los derechos audiovisuales", indicó la Dimayor a través de un comunicado.

Dimayor Foto: @Dimayor

En ese orden de ideas, no hubo un acuerdo puntual hasta que no termine el proceso de oferta de los derechos de televisión, teniendo en cuenta que los actuales vencen en 2027. Pero la postura de los ocho clubes colombianos que se unieron sigue siendo la misma a la espera de que, este 2026, se llegue a algo que pueda beneficiar el futuro del fútbol colombiano, pese que dirigentes de clubes pequeños se han quejado y han amenazado que "podrían desaparecer".

"La DIMAYOR reitera su compromiso de continuar liderando espacios de diálogo y construcción colectiva con sus clubes afiliados, convencida de que el trabajo conjunto y el respeto por la institucionalidad son fundamentales para seguir impulsando el crecimiento del fútbol profesional colombiano y afrontar con éxito los retos que definirán su futuro", añadió el ente deportivo.



Por ahora, esta novela no tiene un final debido a que este acuerdo parcial de esperar todas las ofertas para llegar a un punto final continuará, aunque se espera sea antes de que finalice el 2026.