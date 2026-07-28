Atlético Nacional, cerca de fichar a extremo con paso en el Manchester City

A pocos días del debut en la Liga BetPlay, Atlético Nacional esperar cerrar algunos futbolistas para sellar su mercado de pases para esta nueva era bajo el mando de Lucas González y uno de los nombres que apareció en la carpeta tiene historial en la Premier League, puntualmente por ser de la cantera del Manchester City de Pep Guardiola.

El futbolista Ian Poveda, con pasado en clubes como Leed United, Blackburn, Sunderland, Sheffield, Blackpool, entre otros, habría recibido una primera oferta de Atlético Nacional la cual podría ser aceptada pronto por el fuerte interés del futbolista en vestir la camiseta verdolaga, pese que inicialmente su deseo era regresar a Europa.

Incluso, hizo parte del proceso de formación de la selección de Inglaterra hasta la sub-20, hasta que la Selección Colombia -con Néstor Lorenzo al mando- le dio la oportunidad en 2023 y debutó con la Tricolor.

Ian Poveda, nuevo jugador del Internacional de Bogotá // Foto: Internacional de Bogotá

En cuanto a títulos, Poveda ha alzado la Copa de la Liga con el Manchester City (2019) y la EFL Championship con Leeds United (2020).



Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City fueron los clubes de formar a este potente extremo derecho que comenzó su vida profesional en el actual equipo que dirigía Pep Guardiola, que, si bien no sumó muchos minutos, le permitió pasar por clubes de Inglaterra como Leed United, Blackpool, Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday y Sunderland.

Restarían detalles y el "sí" final del futbolista, valorado en 1.2 millones de euros, para concretar su fichaje a Atlético Nacional y dar el paso a uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano, razón por la cual el interés del jugador creció y, en especial, tras su reciente paso por Internacional de Bogotá en donde se sintió cómodo en el fútbol profesional colombiano.