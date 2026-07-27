Diez años de la Copa Libertadores de Atlético Nacional; figuras recuerdan el título

El fútbol colombiano suma 12 títulos internacionales a nivel de clubes y el equipo más ganador del país es Atlético Nacional, con siete conquistas. La más recordada llegó el 27 de julio de 2016, cuando el conjunto antioqueño venció 1-0 a Independiente del Valle, con gol de Miguel Ángel Borja, y levantó su segunda Copa Libertadores en una noche inolvidable en el estadio Atanasio Girardot.

Ya pasaron diez años desde aquella consagración del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, que firmó una de las campañas más brillantes de un club colombiano en el torneo continental. En el camino dejó atrás a rivales como Sporting Cristal, Huracán, Rosario Central, Sao Paulo, Peñarol e Independiente del Valle. Ese mismo año, además, estuvo cerca de completar un histórico doblete internacional, aunque la final de la Copa Sudamericana no pudo disputarse tras la tragedia aérea de Chapecoense.

La formación que alcanzó la gloria quedó en la memoria de los aficionados: Franco Armani defendió el arco; Daniel Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Henríquez y Farid Díaz conformaron la defensa; Alexander Mejía y Alejandro Guerra dominaron el mediocampo, mientras que Macnelly Torres fue el cerebro del equipo. En ataque, Miguel Ángel Borja estuvo acompañado por Marlos Moreno y Orlando Berrío, una ofensiva determinante para conquistar América.

Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores 2016 // Foto: AFP

El emotivo reencuentro en la despedida de Macnelly Torres

Una década después de aquella gesta, varios de los protagonistas volvieron a reunirse en el Atanasio Girardot durante el partido de despedida de Macnelly Torres, realizado el 26 de julio y organizado por Atlético Nacional. La celebración reunió a excompañeros, entrenadores e hinchas para rendir homenaje a uno de los jugadores más talentosos que ha vestido la camiseta verdolaga.



La noche estuvo cargada de emociones. Macnelly recibió el cariño de miles de aficionados, compartió nuevamente la cancha con los campeones de 2016 y fue ovacionado en un homenaje que repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera, especialmente la histórica conquista de la Copa Libertadores.

El reencuentro también despertó la nostalgia entre los protagonistas, quienes aprovecharon la fecha para recordar el título continental a través de sus redes sociales.

Orlando Berrío evocó el sueño que cumplió junto a ese grupo de jugadores:

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"Un sueño que inició viendo jugar finales de Libertadores y preguntándome: ¿qué se sentirá ser campeón de una Copa Libertadores? ¿Cuánto pesará esa copa? Y llegó ese momento de conquistarla. Pero no fui yo solo. Le doy gracias a Dios porque tuve a los compañeros apropiados, que me potenciaban para sacar lo mejor de mí".Por su parte, Sebastián Pérez recordó que levantar la Libertadores era una ilusión que lo acompañó desde niño:

"Desde niño escuchaba las historias de mi familia hablando de la Copa del 89, de la fiesta que vivió el pueblo antioqueño y el orgullo que generó esa conquista. Desde que debuté supe que mi mayor sueño sería ganar una Copa Libertadores con el club que amaba y ver a todo el pueblo nuevamente celebrar la máxima conquista de América. Llega el año 2016, comienza la Libertadores y la ilusión se siente en el ambiente desde el primer día; hinchada, directivos, trabajadores, familia y jugadores, todos unidos con un solo sentimiento: volver a levantar la copa".Marlos Moreno también compartió un emotivo mensaje al cumplirse una década del título:

"Hoy se cumplen 10 años de uno de los momentos más importantes de mi vida. Junto a un grupo de amigos logramos conquistar un sueño que parecía imposible: levantar la Copa Libertadores. Más que un título, fue el premio al esfuerzo, la unión, el sacrificio y la convicción de nunca dejar de creer. Gracias a todos los que hicieron parte de ese camino".El homenaje a Macnelly Torres terminó convirtiéndose también en una celebración para toda una generación de futbolistas que marcó la historia de Atlético Nacional y del fútbol colombiano. Diez años después, aquella Copa Libertadores de 2016 continúa siendo el último título continental de un club colombiano en este torneo y uno de los capítulos más recordados por la afición verdolaga.