"Mi papá, en algún momento, tendrá que asumir que se equivocó": Andrea Petro sobre Juliana Guerrero

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, abordó los hechos recientes que rodean al Gobierno Nacional y analizó el impacto que han tenido diversas controversias públicas. Durante la conversación, se refirió a las gestiones e investigaciones relacionadas con la exfuncionaria Juliana Guerrero, el comportamiento de antiguos colaboradores, la relación con el excanciller Álvaro Leyva y las consecuencias del ejercicio del poder en la dinámica de su núcleo familiar.

Frente a las controversias en torno a Juliana Guerrero, Andrea Petro enfatizó en la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, aunque fue crítica sobre la conducta desempeñada por la exfuncionaria dentro de las dinámicas del poder institucional: "A ella de responder a las autoridades realmente por sus presuntos delitos, porque por el momento es presunción, y que ella responda como es. Así es, nadie está por encima de la ley, punto".

Asimismo, desestimó las especulaciones sobre la vida personal de su padre en relación con la exfuncionaria, asegurando que la defensa o posturas públicas del mandatario se resolverán institucionalmente a medida que avancen las investigaciones correspondientes: "Pero sobre todo, no, no tanto como él que la esté defendiendo, porque de todas maneras va a tener que asumir lo que está diciendo".

De todas maneras va a terminar diciendo que le investiguen, eso va a pasar porque ya las evidencias son demasiado grandes. Seguimos con una presunción, no, ella también se tiene que defender. Eso ya, ya verá cómo se defiende. Él ya termina su periodo presidencial. Y va a volver a hacer su vida, a tomar, me imagino que las riendas de la oposición. Pero sí, en un momento dado va a tener que hablar y decir, bueno, me equivoqué agregó.

Juliana Guerrero y Andrea Petro Foto: Blu Radio/Instagram

Declaraciones de Álvaro Leyva y balance del Gobierno Nacional

Al ser consultada sobre las declaraciones recientes del excanciller Álvaro Leyva contra la figura de Gustavo Petro, Andrea Petro desmintió categóricamente los señalamientos, basándose en los espacios compartidos durante comisiones y trayectos internacionales en territorio europeo.

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No, pero es que yo he estado ahí. Él ha inventado situaciones donde yo estuve presente y no me parece aclaró.

"Yo lo acompañaba muchísimo. Sí, no solamente en ese viaje. Yo a mi papá lo acompaño muchísimo en sus viajes internacionales porque yo vivo en Europa y me queda más fácil pues agarrar un carro, llegar a Barcelona en 5 horas de carro, cualquier cosa. Siempre trato como de acompañarlo y apoyarlo. Y muchas veces estuve con Álvaro Leyva y hablaba con Álvaro Leyva. Entonces claramente acá simplemente es una persona que o está buscando de manera desesperada atención, o sencillamente, yo creo que ya no quiero ser violenta ni agresiva con lo que voy a decir, pero ya no tiene edad para estar en esas cosas", añadió.

Por otro lado, al hacer un balance de la gestión pública del Gobierno, destacó la implementación de la política de gratuidad educativa, conocida como matrícula cero, así como los indicadores de reducción de la pobreza. No obstante, reconoció dificultades administrativas en las etapas iniciales del periodo presidencial, asociadas a fallas de gestión de algunos excolaboradores y a presuntos hechos irregulares, como la crisis en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Álvaro Leyva niega conspiración contra Petro: “No he hablado con congresistas americanos” Foto: ImageFx / Cancillería

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Dinámica familiar, proyectos editoriales y la fractura interna

Petro confirmó que se encuentra escribiendo un libro autobiográfico que abarcará dos fases principales: su infancia y juventud previa a su establecimiento en Marsella (Francia), y su vivencia durante el periodo de la presidencia de la República.

Andrea Petro explicó que la exposición pública y las tensiones del ejercicio de la función pública generaron un distanciamiento profundo entre los integrantes del núcleo familiar, un proceso que, según declaró, se inició desde las primeras controversias judiciales que involucraron a su hermano Nicolás Petro.

No, para nada. Digamos que la familia se fracturó fue por el poder, pero no fue por ellos. O sea, ya sí van a descubrir en el libro, pero la familia ahorita actualmente está completamente fracturada por el poder, nada más y nada menos que por el poder. De pronto está la codicia adentro. Yo todavía estoy tratando de digerir algunas cosas, pero sobre todo fue la presidencia que destruyó la familia porque realmente ya no hablamos entre nosotros prácticamente añadió Petro.

En cuanto a la relación actual entre sus hermanos, señaló que la distancia física y las posiciones asumidas tras los procesos judiciales provocaron una interrupción del diálogo directo en algunos casos.

"Pues ahorita estoy, yo ahorita estoy con Antonella haciéndole el último tarimazo con mi papá, y yo con Nicolás desde ese momento no, ruptura total. Y con Sofía, con Sofía depende, porque es que lo que pasa es que Sofía está en Brasil, entonces cuando nos cruzamos hablamos, pero nosotros nunca hemos sido una hermandad que se llame todos los días, todos estamos dispersos a través del mundo", puntualizó.