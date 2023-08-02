En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Andrea Petro

Andrea Petro

Andrea Petro
Nación

Andrea Petro dice que con su hermano Nicolás hubo "ruptura total" tras el escándalo de corrupción

Juliana Guerrero
Nación

"Mi papá, en algún momento, tendrá que asumir que se equivocó": Andrea Petro sobre Juliana Guerrero

Juliana Guerrero y Andrea Petro
Nación

“A Juliana Guerrero se le subió el poder a la cabeza, descarada”: Andrea Petro

Hija de Gustavo Petro
Nación

Hija de Petro lamentó la muerte de Miguel Uribe: "La violencia no puede ser lenguaje de política"

Andrea Petro habla de Uribe.jpeg
Sociedad

Andrea Petro sorprendió con sus declaraciones sobre el expresidente Uribe: esto dijo

Andrea Petro, hija del presidente.jpg
Opinión

Amenazas por redes sociales no son un asunto menor: la justicia debe actuar

Estefanía Colmenares, directora La Opinión en Cúcuta.jpg
Judicial

Fiscalía abrió investigación por amenaza que recibió la directora del periódico La Opinión de Cúcuta

Andrea Petro, hija del presidente.jpg
Nación

“Me odian por mi papá, pero iré hasta las últimas consecuencias”: Andrea Petro por amenazas

Gustavo Petro (2).jpg
Política

¿Cómo ve el Gobierno de su papá? Esto respondió Andrea Petro en Mañanas Blu

Gustavo Petro y Andrea Petro
Judicial

Fiscalía identifica a autores de amenazas contra hija del presidente Petro y director de la SAE

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad