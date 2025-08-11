Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Hija de Petro lamentó la muerte de Miguel Uribe: " La violencia no puede ser lenguaje de política"

Hija de Petro lamentó la muerte de Miguel Uribe: " La violencia no puede ser lenguaje de política"

Antes de su fallecimiento, el estado de Miguel Uribe Turbay había empeorado a raíz de una nueva hemorragia cerebral.

Hija de Gustavo Petro
Hija de Gustavo Petro
Instagram de Andrea Petro
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: agosto 11, 2025 06:04 a. m.

En la madrugada del 11 de agosto se confirmó la muerte de senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quién luego de más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe no logró superar una hemorragia en el sistema nervioso central, misma que le agravó su estado de salud.

Ante eso, los mensajes de apoyó no se han hecho esperar, y entre ellos, la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro escribió en su cuenta X: "Lamento profundamente la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La violencia no puede ser el lenguaje de la política. Colombia no debe acostumbrarse a que una bala calle ideas".

Noticia en desarrollo.

