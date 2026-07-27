Andrea Petro dice que con su hermano Nicolás hubo "ruptura total" tras el escándalo de corrupción

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, aseguró que su relación con su hermano Nicolás Petro se rompió por completo tras el escándalo judicial que estalló al inicio del actual Gobierno y afirmó que la familia presidencial quedó "completamente fracturada" por el poder.

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló sobre el libro autobiográfico que está escribiendo y en el que, según explicó, narrará episodios de su infancia, su relación con distintos integrantes de su familia y las divisiones que se produjeron durante el mandato de su padre.

Andrea Petro no habla con Nicolás

Sobre el episodio protagonizado por Nicolás Petro, investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con la financiación de la campaña presidencial, y su eso marcó el inicio de esa fractura familiar, Andrea Petro respondió que sí.

"Sí, claro, es que ahí empezó todo", dijo al referirse al caso de su hermano. "Sí, claro. Y ya él pues tiene su debido proceso y pues bueno, yo nunca me metí más ahí, pero ahí empezó ya la familia a fragmentarse profundamente".

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La hija del presidente también confirmó que desde entonces dejó de tener contacto con él. "Con Nicolás desde ese momento no, ruptura total", aseguró.

Respecto a la relación con sus otros hermanos, explicó que mantiene comunicación esporádica debido a que viven en distintos países y que las divisiones familiares terminaron alejándolos aún más.

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"Cuando hubo las rupturas profundas en la familia a raíz de los diferentes escándalos desde el principio, y ya el poder que pues hace su trabajo, ya fue muy difícil para nosotros. Cada quien como que agarró su camino", manifestó.

¿División de la familia por el poder?

Al ser consultada por el contenido de su libro y por la relación con la primera dama, Verónica Alcocer, Andrea Petro aseguró que la fractura familiar no obedeció a ella, sino a las dinámicas que surgieron alrededor del poder.

"Ha sido muy complejo para nosotros como familia, pero sí hay que decir la verdad, es que la familia se dividió completamente y ya no hay un núcleo familiar como tal", afirmó.

Según explicó, el segundo tomo de su autobiografía abordará precisamente esas rupturas internas y las relaciones que sostuvo con distintos miembros de la familia durante la Presidencia.

Además, insistió en que el origen de la división fue otro.

"La familia se fracturó fue por el poder, nada más y nada menos que por el poder. De pronto está la codicia adentro. Yo todavía estoy tratando de digerir algunas cosas, pero sobre todo fue la Presidencia que destrozó la familia porque realmente ya no hablamos entre nosotros prácticamente", señaló.

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Andrea Petro explicó que actualmente trabaja en una autobiografía dividida en dos tomos. El primero estará dedicado a su vida antes de radicarse en Francia, mientras que el segundo abordará las experiencias vividas durante el Gobierno de Gustavo Petro.