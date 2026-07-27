Exesposa de Petro por escándalo Juliana Guerrero”: “La ve como una hija”

La exesposa y excompañera de militancia del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, cuestionó fuertemente la postura asumida por el mandatario frente a los señalamientos de presunta corrupción que salpican a Juliana Guerrero y a su hermana.

Durante entrevista a Mañanas Blu, la dirigente política sugirió que una visión paternalista sobre la juventud le estaría impidiendo al jefe de Estado actuar con rigor.

No sé realmente si sea una relación que las esté viendo como hijas, por ejemplo, o que sienta que como los jóvenes son nuestra segunda generación hay que protegerlos así Afirmó.

Herrán enfatizó que no se debe justificar a los funcionarios jóvenes y exigió que el caso sea revisado formalmente por los organismos correspondientes.

"Pero así no es, hay que enseñarles qué cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer. Y si fueron engañadas, si ellas engañaron, pues que sea investigado", dijo.



La exesposa del presidente también indicó que el mandatario se equivoca al salir en defensa de las implicadas mediante sus redes sociales y responsabilizar a otros sectores.

"En términos políticos, me parece que no tiene la razón el señor presidente cuando escribe el trino en donde dice denuncia a los empresarios, pero no dice ustedes tienen que ser investigadas", sostuvo.

Mary Luz Herrán y Gustavo Petro Foto: X @MaryLuzHerran

Frente a las especulaciones sobre la cercanía entre el jefe de Estado y la funcionaria, la exintegrante del M-19 descartó de forma categórica cualquier vínculo de índole personal o sentimental.

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"Yo nunca he sido testigo directo de alguna relación entre el presidente y Juliana sentimental, nunca. No, eso yo jamás podría afirmarlo", explicó.

No obstante, Herrán atribuyó la insistencia en el respaldo hacia las hermanas Guerrero a un rasgo reiterado en la personalidad de su expareja.

Lo que sí veo es su testarudez por seguir defendiéndolas Indicó.

La dirigente analizó el comportamiento habitual del mandatario al encarar cuestionamientos sobre las personas en las que deposita su confianza política.

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"Él siempre tiene la razón, en que él cree que tiene la razón, hasta que ya se le demuestra con pruebas de que no tenía la razón. Solo ahí reacciona", declaró.

A renglón seguido, la exesposa del mandatario expresó su profunda decepción por el rumbo de diversos sectores del Gobierno y el comportamiento de varias figuras del entorno presidencial.

"Llegaron esa cantidad de personajes y personajillos a ver cómo se repartían la torta, cómo hacían lo que les daba la gana. Hubo mucha burla hacia los sectores populares", manifestó.

Finalmente, Herrán señaló que existió una amplia negligencia dentro del Ejecutivo y descartó de manera tajante antiguos rumores sobre la vida íntima del mandatario durante los 15 años que convivieron.

"En todo el tiempo que estuvimos juntos nunca vi nada de eso. En la relación que tuvimos los dos no viví ninguna circunstancia que me cause un profundo reproche", concluyó.