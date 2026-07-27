Jennifer Pedraza denuncia a Juliana Guerrero por tráfico de influencias en supuesta red de contratos

La senadora Jennifer Pedraza presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.

La acción judicial también incluye a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, quienes, según la congresista, habrían participado en el presunto recaudo y distribución de recursos relacionados con los hechos investigados de una supuesta red de gestión de contratos.

La denuncia tiene como fundamento una publicación de la revista Semana, en la que se recopilan testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes de consignaciones bancarias.

🚨 Alerta.



Acabo de presentar una segunda denuncia contra Juliana y Verónica Guerrero por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.



La investigación no puede… https://t.co/lbrTxydhSe pic.twitter.com/7ynuhQXRpy — Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) July 27, 2026

De acuerdo con esa información, los hechos habrían comenzado durante el segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes acudieron a las hermanas Guerrero con la expectativa de acceder a contratos con entidades del Estado.



Según los denunciantes, inicialmente debían cancelar un millón de pesos para obtener una reunión. Posteriormente, a cambio de realizar gestiones ante el Gobierno Nacional, presuntamente se les exigían pagos de hasta 200 millones de pesos y un porcentaje equivalente al 10 % del valor de cada contrato que llegara a ser adjudicado.

La información conocida señala que parte de esos recursos habría sido recibida inicialmente a través de David Trespalacios y que, posteriormente, debido a desacuerdos entre las partes, las hermanas Guerrero habrían comenzado a recibir consignaciones directamente en sus cuentas bancarias.

En la comunicación dirigida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la senadora solicitó ampliar la investigación e incluir a otros posibles responsables. Entre las peticiones formuladas se encuentra “que se vincule a la investigación a David Trespalacios y a la persona identificada en las conversaciones como Wilmer Trespalacios, en calidad de posibles partícipes en el recaudo y distribución del dinero”.

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Asimismo, pidió “que se identifique a los empresarios que, según la publicación periodística, entregaron dinero a las denunciadas a cambio de la gestión de contratos estatales, y que se investigue su eventual responsabilidad penal como autores, coautores o determinadores de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y concierto para delinquir”.

La congresista también solicitó que la Fiscalía establezca la posible participación de funcionarios públicos en los hechos denunciados. En ese sentido, pidió “que se identifique a los servidores públicos que habrían recibido dinero u otra utilidad, o cuyas decisiones habrían sido influenciadas indebidamente por las denunciadas, compulsando copias a las autoridades competentes según el factor de competencia”.

Dentro de la denuncia, Pedraza también requirió “que se evalúe la procedencia de decretar medidas cautelares sobre los bienes de las investigadas”, con el fin de garantizar el desarrollo de la investigación.

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Finalmente, la senadora solicitó la práctica de pruebas e inspecciones en varias entidades del orden nacional, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el liquidado Ministerio de Igualdad y Equidad, para que remitan información relacionada con los procesos contractuales mencionados en la denuncia, así como cualquier gestión, visita o comunicación que hubieran sostenido las personas señaladas con esas entidades.