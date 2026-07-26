Juliana Guerrero niega cobro de coimas por contratos y acusaciones de corrupción

Juliana Guerrero rompió su silencio frente a las acusaciones que la relacionan con una presunta estructura dedicada a cobrar dinero a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos públicos, como reveló la Revista Semana.

A través de un comunicado divulgado por la firma de abogados Alzate Hernández, la exfuncionaria aseguró que las versiones que han circulado en su contra son injustas y negó de manera categórica haber participado en actuaciones irregulares.

Guerrero afirmó que nunca se reunió con contratistas, intermediarios o personas que se presentaran como empresarios para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley.

Comunicado de Juliana Guerrero sobre las supuestas coimas por contratos y acusaciones de corrupción.

También negó haber recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con supuestas gestiones ante el sector público. “Desde hace más de un año no ostento vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, aseguró en el comunicado, en el que también sostuvo que desde su renuncia se ha mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el Estado.



La respuesta de Guerrero se conoce después de una publicación de la Revista Semana que menciona chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que señalan a la exfuncionaria y a su hermana, Verónica Guerrero.

Según esa información, varios empresarios habrían entregado dinero con la expectativa de acceder a contratos en distintas entidades públicas. Los denunciantes aseguran que habrían pagado por reuniones y por supuestas gestiones ante funcionarios del Gobierno.

La publicación sostiene que tres empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos por proyectos que finalmente no se concretaron y que, posteriormente, habrían solicitado la devolución de los recursos sin obtener respuesta.

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Entre los proyectos mencionados aparecen iniciativas relacionadas con acueductos, mejoramiento de vivienda y otros contratos públicos.

La información también hace referencia a conversaciones en las que supuestamente se mencionaban distintas entidades del Estado y a gestiones para influir en procesos de contratación.

En su comunicado, Guerrero también afirmó que durante los últimos meses había decidido guardar silencio por respeto a las investigaciones en curso en su contra y por considerar que la justicia, y no los escenarios mediáticos, es el espacio encargado de establecer responsabilidades.

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Sin embargo, sostuvo que ese silencio no puede interpretarse como una aceptación de las acusaciones.

Guerrero aseguró que está dispuesta a comparecer ante las autoridades cada vez que sea necesario y reiteró su compromiso de colaborar con la investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

También tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que aseguró reconocer por la oportunidad que le brindó de ejercer funciones públicas y por los esfuerzos realizados para impulsar transformaciones sociales.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro también se refirió este domingo 26 de julio al caso y publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que defendió a Juliana Guerrero.

Petro afirmó que Guerrero y su hermana deberían denunciar a los empresarios que, según su versión, intentaron corromperlas. También les pidió devolver cualquier dinero que hubieran recibido y colaborar con la justicia.

La cercanía política no la mido por la belleza sino por la coherencia. Así que no hay que tratar de expresar opiniones sin repasar por mi biografía y mi pensamiento y no hay que malinterpretarme.



Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias… https://t.co/G1Jn0n34MZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2026

El presidente sostuvo además que las acusaciones evidencian intentos de corrupción dentro de su administración, pero dijo que su Gobierno habría construido barreras para impedir que esas prácticas prosperaran.