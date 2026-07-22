Fiscalía llamará a juicio a Juliana Guerrero por presentación de títulos académicos falsos

La Fiscalía General de la Nación acusará y llamará a juicio el próximo 5 de agosto a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

La acusación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Durante la audiencia de imputación, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección. En ese sentido, el ente acusador sostuvo que la imputada “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues tal y como se anotó anteriormente, nunca cumplió con los requisitos que se exigen normativos para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad y Equidad a fin de lograr su nombramiento como viceministra”.

Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

Asimismo, el fiscal indicó que la indiciada, “con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos de ley para la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública”.



Durante la sustentación, la Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Al respecto, el ente acusador manifestó que “el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos en la plataforma, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se hubiera materializado”. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.

contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José “Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.