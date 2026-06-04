Juliana Guerrero estaría al frente de campaña de Iván Cepeda en Cesar

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la campaña de Iván Cepeda habría decidido reforzar su estrategia en el Cesar, uno de los departamentos donde la contienda con Abelardo de la Espriella resultó más cerrada durante la primera vuelta, con apenas 617 votos de diferencia.

Para esto habría ingresado a la campaña Juliana Guerrero, designada para coordinar actividades donde no solo llegó a reunirse con las bases del Pacto Histórico, sino también se acercó al movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde ella mantiene una importante influencia política al ser representante del presidente ante el Consejo Superior.

Como parte de su intervención convocó para el pasado miércoles 3 de junio una 'pijamatón' en la plazoleta de la Universidad, a partir de las 5 de la tarde.

Sin embargo, de acuerdo con registros de fotos y videos de esta actividad, la respuesta a la convocatoria no fue la esperada, pues no asistieron más de 50 personas.



Al encuentro llegaron algunos jóvenes vestidos con pijamas y con almohadas en sus manos, quienes posaron junto a un pasacalle que tenía el rostro de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

Pero el encuentro no se extendió más allá en el tiempo, debido a la poca asistencia que el mismo tuvo.

Publicidad

Lo que se estaría dando en el Cesar es una lucha cabeza a cabeza por los votos, entre diferentes casas políticas, siendo este un fortín de maquinarias políticas que dejó una reñida batalla entre Cepeda y de la Espriella.