"Juliana Guerrero está pavimentando su camino hacia la Gobernación de Cesar": Jennifer Pedraza

La reaparición de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar reavivó la polémica política en el departamento y encendió las críticas desde el Congreso. En entrevista con Recap Blu, la representante Jennifer Pedraza lanzó duros señalamientos y aseguró que la funcionaria “está pavimentando su camino hacia la Gobernación del Cesar”.

La congresista se refirió a la presencia de Guerrero en la posesión del nuevo rector de la institución, donde actualmente se mantiene como delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario. Según Pedraza, esta continuidad desconoce las peticiones del movimiento estudiantil, que ha solicitado al presidente Gustavo Petro su retiro del cargo.

Pedraza fue enfática en señalar que existe un proceso legal en curso contra Guerrero y que su equipo espera avanzar tanto en una acción popular como en un proceso penal.

"Todos los medios regionales del César afirman que ella está pavimentando su camino hacia la gobernación", dijo la representante en Recap Blu.



Además, mencionó que Guerrero ha participado en eventos recientes durante el Festival Vallenato en Valledupar, donde —según la denuncia— habría organizado una celebración con altos costos para consolidar alianzas políticas.

Para Pedraza, estos movimientos evidencian una articulación con sectores tradicionales de la política regional. En ese sentido, mencionó a figuras como Ape Cuello y Didier Lobo, a quienes señaló como aliados clave dentro de un entramado político que, según ella, contradice los principios de renovación que promueve el Gobierno.

Publicidad

"Lo más descarado es que parece que Juliana Guerrero aspira a ser la gobernadora del César. Entonces nosotros creemos que un proceso penal, y vamos a ir hasta el final en este proceso penal en contra de Juliana Guerrero, esperamos que la justicia actúe, que no se quede engavetado este caso, de manera que ella tenga que rendir cuentas ante la justicia", agregó.

Juliana Guerrero Foto: Captura de pantalla

Finalmente, Pedraza afirmó que dos de los "socios" de Juliana Guerrero en es región del país para lograr su aspiración a la gobernación son Ape Cuello, representante de la Cámara por el Partido Conservador, y Didier Lobo, senador de Cambio Radical.