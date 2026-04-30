En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Papá Pitufo'
Indígenas en Bogotá
Desempleo en Colombia
Exreina de belleza México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / "Juliana Guerrero está pavimentando su camino hacia la Gobernación de Cesar": Jennifer Pedraza

"Juliana Guerrero está pavimentando su camino hacia la Gobernación de Cesar": Jennifer Pedraza

En medio de las polémicas por los títulos universitarios de Juliana Guerrero, apareció otra cuestionable afirmación por parte de la representante Pedraza sobre la joven de 23 años y su supuesta aspiración a la gobernación.

Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza.
Foto: Blu Radio y Facebook Jennifer Pedraza
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

La reaparición de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar reavivó la polémica política en el departamento y encendió las críticas desde el Congreso. En entrevista con Recap Blu, la representante Jennifer Pedraza lanzó duros señalamientos y aseguró que la funcionaria “está pavimentando su camino hacia la Gobernación del Cesar”.

La congresista se refirió a la presencia de Guerrero en la posesión del nuevo rector de la institución, donde actualmente se mantiene como delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario. Según Pedraza, esta continuidad desconoce las peticiones del movimiento estudiantil, que ha solicitado al presidente Gustavo Petro su retiro del cargo.

Lea también:

  1. juliana guerrero (2).jpg
    Juliana Guerrero felicitando al nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echavarría.
    Cortesía
    Caribe

    Juliana Guerrero asistió a la posesión del nuevo rector de la UPC en Valledupar; la llamaron doctora

Pedraza fue enfática en señalar que existe un proceso legal en curso contra Guerrero y que su equipo espera avanzar tanto en una acción popular como en un proceso penal.

"Todos los medios regionales del César afirman que ella está pavimentando su camino hacia la gobernación", dijo la representante en Recap Blu.

Además, mencionó que Guerrero ha participado en eventos recientes durante el Festival Vallenato en Valledupar, donde —según la denuncia— habría organizado una celebración con altos costos para consolidar alianzas políticas.

Para Pedraza, estos movimientos evidencian una articulación con sectores tradicionales de la política regional. En ese sentido, mencionó a figuras como Ape Cuello y Didier Lobo, a quienes señaló como aliados clave dentro de un entramado político que, según ella, contradice los principios de renovación que promueve el Gobierno.

Publicidad

"Lo más descarado es que parece que Juliana Guerrero aspira a ser la gobernadora del César. Entonces nosotros creemos que un proceso penal, y vamos a ir hasta el final en este proceso penal en contra de Juliana Guerrero, esperamos que la justicia actúe, que no se quede engavetado este caso, de manera que ella tenga que rendir cuentas ante la justicia", agregó.

Juliana Guerrero.jpg
Juliana Guerrero
Foto: Captura de pantalla

Finalmente, Pedraza afirmó que dos de los "socios" de Juliana Guerrero en es región del país para lograr su aspiración a la gobernación son Ape Cuello, representante de la Cámara por el Partido Conservador, y Didier Lobo, senador de Cambio Radical.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza

Entrevista

Publicidad

Publicidad

Publicidad