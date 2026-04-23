UNP responde a Angie Rodríguez: "Tiene protección, ella fue quien la pidió para Juliana Guerrero"

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, respondió públicamente a las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien cuestionó la rapidez con la que se otorgaron medidas de protección a Juliana Guerrero y aseguró sentirse desprotegida.

A través de un pronunciamiento oficial, la UNP aclaró que la funcionaria sí cuenta con un esquema activo y negó que exista abandono institucional. “No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida”, afirmó Augusto Rodríguez.

Según explicó el director de la entidad, Angie Rodríguez asumió como gerente del Fondo Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la que dejó su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Posteriormente, la UNP recibió la solicitud formal de protección y, cinco días después, el 28 de enero, aprobó un esquema de emergencia mediante resolución.

El esquema corresponde a un nivel robusto de protección individual, que incluye parque automotor blindado, persona de protección y chaleco blindado, con enfoque diferencial de género. Medidas que hoy en día se mantienen indicó Rodríguez.

El director agregó que durante la implementación se ofrecieron medidas adicionales, entre ellas apoyo psicológico, acceso a la línea de emergencia Vida 103 y recomendaciones preventivas. Sin embargo, aseguró que algunas de estas alternativas no fueron requeridas por la funcionaria. “La doctora Rodríguez manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía”, sostuvo.

Además, señaló que existe un acta firmada el 3 de febrero en la que la funcionaria aceptó oficialmente las medidas asignadas. “El esquema otorgado es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros”, afirmó.

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En materia presupuestal, Rodríguez explicó que los esquemas de protección para funcionarios públicos se financian mediante convenios entre la UNP y las entidades estatales correspondientes. En este caso, aseguró que se firmó un acuerdo con el Fondo Adaptación por 250 millones de pesos destinados al suministro de elementos de seguridad.

También reveló que se incluyó un componente especial para desplazamientos en regiones, con un costo diario de 1,4 millones de pesos. “Ni siquiera cuando viaja, la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección”, enfatizó.

Las declaraciones surgieron luego de que Angie Rodríguez cuestionara la velocidad con la que, según ella, se habría aprobado protección para Juliana Guerrero. En respuesta, Augusto Rodríguez aseguró que el trámite obedeció a una solicitud institucional y recordó que la petición fue remitida por la propia Angie Rodríguez cuando ocupaba un cargo en Presidencia.

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“Fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el DAPRE. Óigase bien, todo eso sucedió el mismo día, el seis de marzo”, afirmó.

#ComunicadoUNP



La doctora Angie Rodríguez cuenta con un esquema de protección robusto y vigente.



El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, explica los hechos, las fechas y las decisiones.@infopresidencia pic.twitter.com/0IYOPkOpG5 — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) April 23, 2026

El director de la UNP sostuvo que la solicitud incluía enlaces y referencias que, según el documento radicado, justificaban un riesgo potencial para Guerrero. “A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo, en dicha solicitud expone un listado de links de los que se derivan riesgos que, a su juicio, ameritaban protección. Curiosa contradicción”, manifestó.

Finalmente, Augusto Rodríguez confirmó que actualmente se adelanta una reevaluación del nivel de riesgo de Juliana Guerrero, debido a que ya no es funcionaria pública y pasó a ser considerada activista política. Según indicó, el estudio definirá si mantiene o modifica las medidas de seguridad asignadas.