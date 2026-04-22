"Juliana Guerrero maneja todo, temo por mi vida": Angie Rodríguez

La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, encendió la polémica en el país luego de revelar una serie de denuncias en las que involucra presuntas amenazas, extorsiones y posibles actos de corrupción al interior del Gobierno Nacional.

Durante una entrevista con los panelistas de Mañanas Blu y Néstor Morales, la funcionaria dio de qué hablar al señalar falta de garantías en la seguridad, así como el poder que ejercen Carlos Carrillo y especialmente Juliana Guerrero.

Rodríguez, quien previamente ocupaba uno de los cargos más importantes del país al ser la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), señaló que por un tiempo guardó silencio al tratar de manejar la disputa de manera institucional. Sin embargo, todo habría cambiado cuando denunció sobre la documentación educativa falsa de Juliana Guerrero, lo que, según afirmó, habría desencadenado amenazas y extorsiones.



Juliana Guerrero maneja todo: denuncias de Angie Rodríguez

Durante la entrevista con Néstor Morales, la exdirectora del DAPRE señaló que Juliana Guerrero, quien ha estado en la polémica por los falsos títulos otorgados por la Universidad San José, es quien tiene el poder en el gobierno. "Es la que tiene el poder, no necesita cargo para tener el poder".

Según revela Rodríguez, Guerrero es quien controla el DAPRE; controlaría también el Ministerio de la Igualdad; de hecho, según afirma, es ella quien nombra a la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, "nombra a la señora Nora Mondragón", señalando que Guerrero actualmente concentra poder dentro del Gobierno Petro.



Ante sus declaraciones, tras la pregunta sobre cómo Juliana Guerrero alcanzó tal poder, Angie Rodríguez evitó responder, señalando que teme por su vida; y es que afirmó que Guerrero ostentaba decir que tenía conexión con el ELN, "ella siempre decía que hablaba con ellos", palabras que le generaron temor por su vida y por la de su familia.



Presunta red de corrupción en el gobierno

Otro de los detalles en los que hizo hincapié Angie Rodríguez son los señalamientos sobre la existencia de una estructura que opera al interior del gobierno y la cual encabezaría Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. De hecho, Rodríguez afirma que existe un "concierto para delinquir" en su contra.

“Yo lo que veo es una red donde presuntamente hay un concierto para delinquir en mi contra, donde cada uno tiene un rol determinado para quererme exterminar”, afirmó, dejando entrever un entramado más amplio que involucra intereses políticos y administrativos.

Finalmente, reveló que existen intentos de desprestigio por medio de información falsa, razón por la que habría salido el general Triana.