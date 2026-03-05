UNP fijó reglas a sus escoltas para no repetir lo que pasó en La Guajira con sobres de dinero

La circular de la Unidad Nacional de Protección impone restricciones estrictas a los escoltas en época electoral, a propósito de la captura de un funcionario en La Guajira con 145 millones de pesos: queda prohibido participar en política, transportar personas o material no autorizado y usar vehículos del esquema para fines ajenos a la seguridad.

La circular está dirigida a los escoltas de planta y a los vinculados mediante operadores en la que les recuerda sus deberes legales y fija las prohibiciones antes, durante y después de las jornadas electorales.

La entidad advirtió que los escoltas deben abstenerse de participar directa o indirectamente en actividades de carácter político.



No deben transportar personas, elementos o materiales que no estén autorizados por la UNP y sobre todo cuando sean ajenos al servicio de protección.

No utilizar las medidas de protección para favorecer intereses o actividades políticas.

No utilizar los vehículos de protección para transportar personal ajeno al esquema de seguridad o para transportar elementos ajenos al propósito que tiene las camionetas de la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, advirtió que los esquemas de seguridad no deben operar como ruedas sueltas como pasó con Luis Alfredo Acuña, escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, quien le dio permiso sin informar a la UNP.

Claramente la UNP no quiere que se repita lo de La Guajira y por eso recordó que existe un Manual de obligaciones y prohibiciones y sobre todo, un listado de sanciones para quienes se atrevan a incumplir con las normas internas de la entidad.



También le puede interesar: