Robaron a dos ciudadanas francesas en barrio El Poblado de Medellín: anuncian intervención

Robo contra extranjeros preocupa en Medellín: dos ciudadanas francesas fueron atracadas en El Poblado mientras comían empanadas y a un ciudadano belga le echaron una sustancia en su bebida, hurtándole un rolex y pertenencias por 170 millones de pesos.



¿Cómo está la seguridad de Medellín en cifras?

Un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para los comerciantes de sectores turísticos como El Poblado y Laureles los problemas de seguridad que se están registrando recientemente en esas zonas de Medellín, pese a que las autoridades destacan que delitos como el hurto van a la baja. Según destacó la Secretaría de Seguridad, en la Comuna 14 El Poblado el hurto a personas bajó un 17%, el hurto de motos menos 44%, el de carros bajó un 20%, el hurto a residencias menos 71%, el de comercio bajó un 34% y el hurto a celulares -26%, pero se siguen registrando casos.

Un ejemplo son un par de ciudadanas francesas que tan solo 24 horas después de llegar a la ciudad fueron víctimas del hurto de sus celulares a la vuelta del hotel donde se estaban hospedando. El pasado domingo, las mujeres se encontraban comiendo empanadas en el sitio, en la calle 8, cuando dos hombres con arma de fuego las intimidó para que les entregara sus pertenencias, como quedó registrado en video.

Lukas Hohl Jaramillo, administrador del hotel, en diálogo con Blu Radio, mostró preocupación por la situación y aunque destacó que ha aumentado la presencia de la Policía y funcionarios de la Alcaldía en inmediaciones al parque de El Poblado, pidió que haya un acompañamiento constante.

“Que hay más equipos de de alcaldía, hay más policías por el sector, pero que también siga uno teniendo un vistazo a las zonas alrededor del Yeras que nosotros cuidamos mucho el sector, hacemos mucho también con los habitantes de la calle, pues ayudamos donde podamos y nuestro objetivo principal es de demostrar esta ciudad tan hermosa por el mejor lado y pasan esas cosas y pues nos nos tiran para atrás como cuatro pasos”, relató.



Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello Cubides, expresó que en la Comuna 14 están adelantando una intervención con 120 policías desde el pasado 19 de febrero, contra diversos delitos, y que para este caso se están avanzando en las investigaciones para dar con los responsables.

“Nos reunimos con los gremios, los ediles, ciudadanos del sector que nos están suministrando información que va a ser muy importante en el desarrollo de estos procesos investigativos para poder aportar esos elementos materiales probatorios de las cámaras las cámaras LPR, las denuncias oportunas”, aseguró.

Otro caso que por estos días ha preocupado a las autoridades es el de un ciudadano belga que, aunque bajo otra modalidad, también fue víctima de un millonario hurto en un edificio del barrio Laureles.

Los hechos se registraron finalizando el mes de febrero, cuando una mujer que este invitó a su vivienda dos días después de conocerla llegó a su apartamento en la noche para consumir y licor y al parecer le dio algo en las bebidas, lo cual le causó somnolencia.

Al despertar, la víctima se percató de que le habían hurtado un reloj marca Rolex, valuado en 30.000 euros; un reloj marca Omega, valorado en 6.000 euros; otro reloj, con un valor de 2.000 euros; además de dos teléfonos celulares y varios elementos personales. El avalúo total de los objetos sustraídos asciende a los 170.000.000 de pesos.