Tras cinco meses de investigación, desarticulan banda dedicada a robar extranjeros en Medellín

Tras cinco meses de investigación, la Policía desarticuló una banda dedicada al hurto de extranjeros en Medellín: les robaban joyas y relojes de alta gama. Con la captura de tres hombres se lograron esclarecer por lo menos cinco casos registrados en los últimos seis meses.

Las autoridades lograron esclarecer quiénes son los responsables de un caso de hurto registrado en agosto del año anterior, contra ciudadanos estadounidenses en el sector Provenza de Medellín, que al ingresar a un hotel fueron despojados de una cadena de oro avaluada en 40.000 dólares.

Con un modus operandi similar, ese mismo mes se registró el hurto a un ciudadano español en zona de restaurantes de Laureles, a quien le fue arrebatado un reloj Rolex, dinero en moneda extranjera y un bolso de edición limitada avaluado en aproximadamente 50 millones de pesos. Al mes siguiente ocurrió otro suceso, pero esa vez contra un ciudadano filipino que, tras salir del aeropuerto internacional José María Córdova y llegar a su hotel, fue despojado de un reloj Cartier valorado en 45.000 dólares.

Por ello y tras una investigación adelantada durante cinco meses por la Seccional de Investigación Criminal, en las últimas horas fueron capturadas tres personas a quienes se les vincula con al menos cinco hechos delictivos de hurto en sectores como El Poblado y Laureles, contra ciudadanos extranjeros, a quienes intimidaban con arma de fuego para despojarlos de relojes de alta gama, joyas, dinero en moneda extranjera y equipos celulares.



El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó quiénes fueron las principales víctimas de esta estructura ilegal, cuyos capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

Banda dedicada a robar extranjeros en Medellín. Foto: Policía Metropolitana.

"En los casos esclarecidos se encuentran hurtos cometidos contra ciudadanos estadounidenses, españoles, Filipinos. Algunos perpetrados minutos después de la llegada al Aeropuerto Internacional José María Córdoba o al ingresar a hoteles en el sector de Provenza", señaló Sierra.

Mediante tres diligencias de registro y allanamiento en el sector conocido como El Hueco, en Villa Hermosa, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, una motocicleta presuntamente utilizada para la comisión de los hechos, así como dos cascos y una prenda de vestir que coinciden con los elementos observados en los registros fílmicos analizados durante la investigación.

Otros de los casos esclarecidos tras este operativos, resalta la Policía Metropolitana, ocurrió el 23 de agosto de 2025 cuando varios ciudadanos extranjeros que se desplazaban desde el Pueblito Paisa hacia el Parque Comercial El Tesoro y tras abordar un taxi, fueron intimidados y despojados de joyas, pasaportes y tarjetas bancarias. También está otro registrado el 14 de enero de 2026, cuando ocurrió el hurto a un ciudadano estadounidense que, luego de arribar al aeropuerto José María Córdova y trasladarse a un hotel en Provenza, fue víctima del hurto de un reloj Cartier y una cadena de oro, avaluados en más de 50 millones de pesos.

Tras la captura y las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los tres involucrados en este caso.