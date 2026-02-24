En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tras cinco meses de investigación, desarticulan banda dedicada a robar extranjeros en Medellín

Tras cinco meses de investigación, desarticulan banda dedicada a robar extranjeros en Medellín

Les robaban joyas y relojes de alta gama. Con la captura de tres hombres se lograron esclarecer por lo menos cinco casos registrados en los últimos seis meses.

En allanamientos en El Hueco y Villa Hermosa fueron capturados los tres hombres
En allanamientos en El Hueco y Villa Hermosa fueron capturados los tres hombres.
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

