La salud fue el segundo derecho más reclamado en tutelas durante 2025, según la Judicatura

Según el informe de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura mientras que en 2020 se radicaron 459.680 tutelas, en 2025 la cifra ascendió a 1.202.436, lo que evidencia un incremento sostenido en el uso de esta herramienta por parte de los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales.

Solo durante 2025, los despachos judiciales del país profirieron 1.108.067 fallos de tutela, siendo el derecho de petición y el derecho fundamental a la salud los más invocados por las personas.

Además este informe señala que 432.658 tutelas fueron tramitadas por presuntas vulneraciones al derecho de petición.

Las tutelas por quejas en los servicios de salud siguen siendo altas, solo el año pasado se tramitaron 378.895 acciones de tutela por presuntas vulneraciones a este derecho.



Las regiones con mayor número de decisiones favorables en las tutelas interpuestas por falencias en los servicios de salud fueron Antioquia (59.719), Bogotá (28.410) y Valle del Cauca (26.659), lo que, según el informe, guarda relación con el tamaño de su población y la mayor cantidad de despachos judiciales.

La Judicatura aclara que esta cifras excluyen las decisiones de las altas cortes y las impugnaciones. Esto es importante porque a la Corte Constitucional en 2025 llegaron más de 270 mil tutelas por quejas en servicios de salud, posicionándolo también en el segundo derecho con más quejas a través de la tutela.