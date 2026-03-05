En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / La salud fue el segundo derecho más reclamado en tutelas durante 2025, según la Judicatura

La salud fue el segundo derecho más reclamado en tutelas durante 2025, según la Judicatura

El número de tutelas presentadas en los despachos judiciales del país registró un crecimiento significativo entre 2020 y 2025, aumentando en un 162%.

Publicidad

Publicidad

Publicidad