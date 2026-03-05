Policía investiga posible atentado a vehículo de campaña política en Santander

Un vehículo utilizado por el aspirante a la Cámara de Representantes, Mauricio Martínez, candidato a la Cámara de Representantes de Santander por el Centro Democrático, fue prendido en llamas frente a su domicilio en el barrio Villa de San Juan, en Piedecuesta.

Según versiones preliminares, el automóvil, un Spark GT que le había sido prestado a Martínez para actividades de campaña, fue dañado totalmente por el fuego y se investiga si se trató de un acto intencional dirigido a intimidar al candidato.

El propio candidato Martínez describió en sus redes sociales el hecho como “terrible” y aseguró que el siniestro no solo puso en riesgo su vida, sino también la de sus vecinos. Bomberos del municipio acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, aunque otro vehículo estacionado junto al de Martínez también resultó afectado. Testigos relatan que el estruendo despertó a residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades.

Esto acaba de ocurrir frente a mi casa, pusieron en riesgo a mi familia y a mi comunidad, le metieron candela al carro en el que hago mi campaña, pero que no crean los miserables bandidos y violentos que me van a arrodillar, no señor,

Gracias a Dios mi familia está bien.



De acuerdo con la información recopilada en el lugar por la Policía, el automotor era utilizado para actividades de publicidad de campaña de un candidato a la Cámara de Representantes, y pertenecía a un ciudadano cercano al equipo de campaña. "El vehículo permanecía estacionado en el sector desde días anteriores debido a fallas mecánicas", señaló el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía de Bucaramanga.



Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, quienes controlaron la situación. Asimismo, uniformados realizaron labores de verificación en el sector, donde se identificaron cámaras de seguridad que serán analizadas para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias de este hecho.

La candidata a la presidencia, Paloma Valencia y el Centro Democrático pidieron investigar el caso y se solidarizaron con el aspirante.

Vuelve y juega. Le quemaron el carro de campaña a @mauriciomatri en Santander. Nuestra solidaridad con él y nuestra más enérgica condena a esta agresión sistemática.



"Rechazamos de manera contundente el ataque contra nuestro candidato Mauricio Matri a quien le incendiaron el vehículo de campaña frente a su casa, poniendo en riesgo a su familia y su comunidad. La violencia no nos va a intimidar. Santander y Colombia no se arrodillan ante los violentos", señaló el Centro Democrático.

Este hecho se registra a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo de 2026, en un momento en el que otros políticos han denunciado ataques contra sus campañas.

Por ejemplo, la candidata a la Cámara por el Atlántico, María Bolívar Maury, también reportó un atentado armado contra su vehículo días atrás, cuando hombres en una motocicleta le dispararon al automotor en una vía de su departamento.

Aunque las autoridades aún no han establecido si los ataques están conectados o si obedecen a motivaciones políticas, estos episodios ilustran un clima de inseguridad y amenazas hacia candidatos en plena contienda electoral, lo cual preocupa tanto a partidos como a organismos de control democrático.

Mauricio Martínez, quien también ha enfrentado procesos judiciales recientes por desacato a una tutela interpuesta por el actual candidato al Congreso Ferley Sierra, del partido Verde, quien calificó el incidente como una tentativa de intimidación política y reafirmó su determinación de continuar la campaña.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, no han emitido versiones oficiales sobre la investigación por el vehículo quemado del candidato Mauricio Martínez, pero fuentes internas de las dos instituciones señalaron que no se descarta ninguna hipótesis.

Las primeras pesquisas se enfocan en determinar responsabilidades, posibles móviles y si hay vínculos con otras amenazas en el contexto de la contienda electoral.

