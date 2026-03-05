En vivo
En abril llegarán nuevos buses eléctricos para TransMilenio

La gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, aseguró que son más de 700 buses eléctricos nuevos que llegarán a actualizar el sistema en todos sus componentes.

