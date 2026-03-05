En abril llegarán nuevos buses eléctricos para TransMilenio

En el marco del congreso internacional TransMilenio 25 años, la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, confirmó que desde abril llegarán parte de los 711 nuevos buses eléctricos para la modernización de la flota, de los cuales hay 269 que son los que fueron financiados por el Gobierno nacional. Así las cosas, estos buses estarían llegando para los nuevos proyectos: la conexión con Soacha y la Av. Ciudad de Cali.

“Dentro de esos 711 están los 269 articulados y biarticulados que por primera vez en la historia son cofinanciados por el gobierno nacional junto con su infraestructura de recarga. Esto será también un avance muy importante para la calidad del aire de la ciudad, para las emisiones de CO₂, también en reducción de ruido. Hemos visto que estos buses nos permiten reducir el ruido en cerca de un 30% en las vías y, sobre todo, para la experiencia de viaje de nuestros usuarios, más confiable, más confortable", aseguró la gerente.

Por su parte, en medio del congreso internacional, la gerente se refirió a lo que se viene para el sistema y los kilómetros de BTR o carriles exclusivos construidos en Bogotá. La gerente aseguró que el sistema TransMilenio tiene menos de la tercera parte de los carriles exclusivos para el sistema que se habían proyectado desde el año 2000. Según lo confirma, en este momento se habían proyectado, anunciando que para el 2018 el sistema tendría 388 km de carril exclusivo.

Bus de TransMilenio Foto: AFP

“Hoy tenemos menos de la tercera parte de eso. Pero no fue un impedimento para que lográramos llegar a todos los rincones de la ciudad”, concluyó.



Por otro lado, en cifras importantes entregadas, afirman que el sistema espera cerrar con un 50% de vinculación femenina al sistema como conductoras, puesto que actualmente es el 25%.