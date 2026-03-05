Desmantelan central de comunicaciones del Clan del Golfo en Antioquia: capturan a alias ‘Mechas’

En medio de operaciones contra estructuras criminales en el oriente antioqueño, tropas del Ejército desmantelaron una central de comunicaciones del Clan del Golfo y capturaron en flagrancia a un integrante de esta organización, identificado como alias ‘Mechas’.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda La Linda, corregimiento La Danta, en el municipio de Sonsón, durante una operación del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y del CTI.

Durante el operativo fue capturado un hombre conocido con el alias de ‘Mechas’c señalado de ser integrante de la estructura criminal. Según las autoridades, el sujeto habría sido sorprendido mientras custodiaba el acceso al centro poblado de la vereda, donde una vivienda funcionaba como centro de comunicaciones del grupo ilegal.

Al momento de la captura, el hombre portaba una pistola calibre 9 milímetros, una pistola traumática, un proveedor y 11 cartuchos del mismo calibre. En el lugar también fue incautada una motocicleta y material alusivo a la organización criminal.



Durante la inspección de la vivienda, los militares hallaron seis radios de comunicación con sus respectivas antenas y baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles utilizados para programar radios, memorias USB, teléfonos celulares, cartillas de instrucción criminal y un pendón con mensajes de constreñimiento contra la fuerza pública.

De acuerdo con información de inteligencia militar, en esta central se elaboraban, imprimían y distribuían cartillas de orientación criminal, además de programar y almacenar equipos de comunicaciones que luego eran entregados a diferentes estructuras del Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que esta infraestructura operaba bajo lineamientos de Rodrigo Flechas, identificado como presunto segundo cabecilla de la organización, quien coordinaría acciones con 'Don H', señalado como jefe principal.

Según el Ejército, con este resultado se afecta directamente la capacidad de mando, control y expansión criminal del Clan del Golfo en las subregiones del Oriente y el Magdalena Medio antioqueño, así como en los departamentos de Caldas y Tolima.

