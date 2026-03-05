En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Desmantelan central de comunicaciones del Clan del Golfo en Antioquia: capturan a alias ‘Mechas’

Desmantelan central de comunicaciones del Clan del Golfo en Antioquia: capturan a alias ‘Mechas’

En la operación fueron incautados radios, computadores, celulares y material de instrucción criminal que, según inteligencia militar, era utilizado para coordinar acciones de la organización ilegal en varias regiones del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad