En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Defensoría alerta posibles escenarios de conflictividad social durante elecciones

Defensoría alerta posibles escenarios de conflictividad social durante elecciones

A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre posibles escenarios de conflictividad social tanto durante las votaciones como en la etapa poselectoral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad