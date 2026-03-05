Uribe dice que hay mesas de votación en Caquetá donde no dejan entrar Ejército; presentará queja

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en el departamento del Caquetá hablando sobre las propuestas de sus aspirantes al Congreso y de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En el encuentro con las comunidades se refirió al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Esta tierra de estos nobles colombianos caqueteños es hoy uno de los epicentros del fraude electoral. Unas elecciones que quieren imponer los terroristas con sus armas. Es el tránsito del pacto de la Picota al pacto de la selva. Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a guardar silencio sobre el asesinato de los soldados, a imponer una nueva modalidad de paramilitarismo que son las guardias campesinas”, dijo Uribe.

Además Uribe dijo que el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentará hoy una queja ante el registrador, Hernán Penagos, pues habría mesas en el Caquetá donde, según él, no llegarán los soldados sino las guardias campesinas.



“Hay mesas donde no dejan llegar soldados y policías, la vigilancia, dicen, la harán las guardias campesinas que están trabajando bajo las ordenes de grupos terroristas”, agregó Uribe.