Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 5 de marzo de 2026

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia. Su popularidad se debe a un plan de premios atractivo, múltiples modalidades de apuesta y un sistema de pago regulado que ofrece confianza a los jugadores que participan diariamente.



Número ganador del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 5 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde ofrece diferentes formas de apostar, lo que permite a los participantes elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto. El valor del premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto.

Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado los premios se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Estas opciones permiten que los jugadores opten por premios mayores con menor probabilidad de acierto o por apuestas más sencillas con pagos proporcionales.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y hace más atractivo el juego para quienes buscan más oportunidades dentro de una misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.



Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Gracias a su estructura clara de premios, la incorporación de nuevas modalidades y un sistema de pago regulado, el Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más importantes en Colombia y uno de los más consultados por quienes revisan los resultados a diario.