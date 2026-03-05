En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 10.000 personas incomunicadas por fuertes lluvias en Acandí: UNGRD anuncia inversión

Más de 10.000 personas incomunicadas por fuertes lluvias en Acandí: UNGRD anuncia inversión

La entidad indicó que serán 5.000 millones de pesos de inversión para atender la emergencia, además de maquinaria amarilla y equipos para los bomberos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad