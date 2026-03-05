Más de 10.000 personas incomunicadas por fuertes lluvias en Acandí: UNGRD anuncia inversión

Siguen las dificultades para los habitantes del municipio de Acandí, donde las lluvias no dan tregua desde hace más de dos meses, afectando puentes, carreteras, casas, ganado y las tierras de los campesinos.

De acuerdo con las autoridades locales son 2.500 familias afectadas, además de los daños que en días anteriores sufrió el hospital local, que atiende a unas 16.000 personas. Ante ello, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que esta localidad es una de las más afectadas por las lluvias derivadas del frente frío, por lo que adelantarán una inversión por 5.000 millones de pesos.

Tras visitar siete puntos críticos impactados por las inundaciones, el director de la entidad, Carlos Carrillo, indicó que hubo pérdida de banca, socavación y daños en vías rurales, dejando incomunicadas a más de 10.000 personas.

"Vamos a aportar 3.800 millones de pesos para la adquisición de maquinaria amarilla. Esto es una medida de mitigación, de prevención, para que usted, acá, alcalde, tenga las capacidades de poder actuar antes de que se materialice, en efecto, el riesgo. Y desde la subdirección de manejo, que es la encargada de atender el desastre, pues vamos a destinar un poco más de mil cien millones de pesos para horas de maquinaria amarilla para que la maquinaria llegue de inmediato", expuso Carrillo.



Desde hace varios días en Acandí fue declarada la calamidad pública y se mantiene en alerta roja porque las lluvias continúan.

Adicionalmente, indicaron que habrá fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, con nuevos equipos y una camioneta 4x4, para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Hasta ahora, las autoridades de gestión del riesgo del orden nacional reportan ocho departamentos afectados por el frente frío, donde adelantan intervención como parte de la declaratoria de emergencia, para mitigar riesgos y atender a las comunidades damnificadas.

