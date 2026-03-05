Denuncian abuso sexual contra una menor de edad en resguardo Karmata Rúa de Jardín, Antioquia

Indignación es lo que ha generado una grave caso registrado en el resguardo indígena Karmata Rúa, ubicado en el municipio de Jardín, Suroeste de Antioquia, donde denuncia que una menor de edad integrante de la comunidad fue víctima de abuso sexual por parte de personas que también pertenecen a allí.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría registrado en las últimas horas y, sus presuntos victimarios también del Reguardo Embera Chami (Cristianía) están señalados de haber cometido actos sexuales abusivos contra la niña, por lo que ya la Policía del departamento se encuentra adelantando la búsqueda de los señalados responsables.

Con base en los testimonios de la comunidad por lo sucedido, fuera de los efectivos policiales, la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes, mientras que activaron la ruta de atención para garantizar la protección y el restablecimiento de derechos de la menor.

John Alexander Mesa, comisario de Familia de Jardín, confirmó que la adolescente recibió atención integral inicial en el hospital Gabriel Peláez Montoya, donde un equipo interdisciplinario lideró el protocolo establecido para este tipo de casos y brindó acompañamiento médico y psicosocial.



"Fue atendida por los profesionales del hospital Gabriel Peláez Montoya, quienes aplicaron todo el protocolo integral para víctimas de violencia sexual, garantizando acompañamiento médico y psicosocial para la adolescente", detalló el comisario.

Por lo pronto, en esa localidad rechazaron lo sucedido y aclararon que pese a la autonomía que tienen los pueblos indígenas los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes son competencia de las autoridades de la jurisdicción ordinaria.