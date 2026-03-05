Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 5 de marzo de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia. A diferencia de otros juegos tradicionales, este sorteo combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, una dinámica que amplía las opciones de acierto y ha despertado el interés de miles de jugadores en el país.



Número ganador del Super Astro Sol hoy

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 5 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol cuenta con una mecánica sencilla que facilita la participación de los jugadores. Para realizar una apuesta, los participantes deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el número seleccionado sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Este sistema ofrece mayor flexibilidad al momento de apostar y aumenta las alternativas para intentar acertar el resultado del sorteo.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

Uno de los aspectos que ha contribuido a la popularidad de este juego es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta permiten que diferentes tipos de jugadores puedan participar.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos por jugada.

$500 pesos colombianos por jugada. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados, ya que esto garantiza la validez del tiquete y la posibilidad de reclamar el premio en caso de resultar ganador.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que obtengan un premio en el Super Astro Sol deben acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos junto con el formulario SIPLAFT diligenciado.

se deben presentar los documentos básicos junto con el formulario SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con su dinámica que combina números y signos del zodiaco, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones de chance más consultadas por quienes revisan los resultados diariamente en Colombia.