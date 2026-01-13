Ante el CNE piden revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes

Al Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una solicitud que podría afectar la participación del Pacto Histórico en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en regiones claves como Bogotá, Nariño, Valle del Cauca, entre otros.

Según el documento presentado por el exregistrador delegado para lo electoral y abogado, Nicolás Farfán Namén, el CNE debe proceder a la revocatoria de la inscripción de 14 listas de candidaturas a la Cámara de Representantes en las circunscripciones territoriales de “Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada, así como en la circunscripción internacional, presentadas por distintas coaliciones conformadas por el Movimiento Político Pacto Histórico (MPH) y el Movimiento Político Colombia Humana (CH) y, en algunos casos, conjuntamente con otros partidos políticos con personería jurídica”.

El solicitante argumenta que dichas inscripciones desconocen lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, que fija un límite del 15 % de la votación válida para la conformación de listas en coalición, así como el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que establece el carácter obligatorio de los resultados de las consultas populares.

Pacto Histórico Foto: Pacto Histórico / Blu Radio

En el documento se expone que, tras la fusión de varios partidos para conformar el Movimiento Político Pacto Histórico, este asumiría los derechos y obligaciones electorales de las colectividades disueltas, lo que, según la solicitud, implica considerar su fuerza electoral previa para verificar el cumplimiento del umbral constitucional.



Al hacer las cuentas, en casos como Bogotá alcanzan un porcentaje superior al 28,9 %, en Cauca un 27,07 % y en Putumayo un 38,47 %. Al superar el tope legal, la coalición con el partido Colombia Humana sería, según el documento, inconstitucional.

También se afirma que en varias circunscripciones, los candidatos del Pacto Histórico que resultaron seleccionados en la consulta, se habrían inscrito junto a candidatos avalados por partidos que no participaron en dicho mecanismo de participación democrática.

En departamentos como Caldas, Guaviare, Meta y Sucre, la coalición habría inscrito "a dedo" a candidatos de partidos como Alianza Verde, el Partido Ecologista o el MAIS, quienes ni siquiera participaron en la consulta, desplazando así a los ganadores legítimos elegidos por la ciudadanía el 26 de octubre pasado.

Dado que el resultado de las consultas es obligatorio, si la revocatoria se da porque se inscribieron personas distintas a las ganadoras, quienes participaron como precandidatos en la consulta quedarían inhabilitados para inscribirse por otros partidos o coaliciones dentro del mismo proceso electoral.

De aceptarse la revocatoria por parte del CNE, se dejaría al Pacto Histórico sin posibilidad de obtener representación en la Cámara de Representantes en esas 14 circunscripciones, sin posibilidad de corregir las listas y con la obligación de devolver los dineros públicos invertidos en las consultas populares de 2025.