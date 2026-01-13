En vivo
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Blu Radio  / Política  / Ante el CNE piden revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes

Ante el CNE piden revocar 14 listas del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes

Según la solicitud presentada por el exregistrador delegado y abogado, Nicolás Farfán, las listas presentadas habrían superado el tope del 15 % para realizar coaliciones y, en algunos casos, habrían desconocido los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025.

